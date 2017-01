Rio Branco: a porta de entrada pela fronteira oeste

Localizada nas margens do Rio Acre, em um antigo seringal, Rio Branco é marcada pelo ciclo da borracha e pelos colonizadores cearenses, que chegaram ao local motivados pela busca do chamado ouro negro (borracha), em terras disputadas com a Bolívia.

A capital completou nesta quarta-feira (28) 134 anos, sendo a cidade mais populosa do Acre, com cerca de 380 mil moradores, quase metade dos 800 mil habitantes do estado. Rio Branco é o centro administrativo, econômico e cultural da região que guarda a maior biodiversidade da Amazônia no Brasil.

LEIA TAMBÉM: Concessão de parques deve movimentar o turismo

O casario do centro histórico, as igrejas, pontes, teatros, museus, palácios, feiras e mercados, tornam a cidade atrativa e colorida. Os parques urbanos, o artesanato e a culinária de raiz indígena, além da presença marcante de nordestinos desde a ocupação do Acre, fazem de Rio Branco uma das cidades amazônicas mais fascinantes para quem mescla turismo, cultura regional e natureza. Conheça alguns dos principais atrativos de Rio Branco. Foto: Divulgação / Embratur

Gameleira – Marco inicial da cidade na margem direita do rio Acre. A árvore frondosa também testemunhou a luta entre revolucionários acreanos e tropas bolivianas e o fim da disputa que anexou o Acre ao Brasil.

Palácio Rio Branco – Construído em 1930 para sede do governo, virou museu em 2008, expõe fatos importantes da história do Acre.

Catedral de Nossa Senhora de Nazaré – Inaugurada em 1959, em estilo romano basilical, possui três naves e vitrais coloridos no interior e frontões na parte externa.

Praça Plácido de Castro – É a Praça da Revolução Acreana, no centro da cidade, em frente ao quartel da Polícia Militar e uma das mais arborizada da capital do Acre.

Memorial dos Autonomistas – Museu sobre a aquisição do Acre pelo Brasil, galeria de arte, exposição de objetos históricos usados durante a Revolução Acreana, teatro e café.

Museu da Borracha – Reúne peças de arqueologia, paleontologia, história, manuscritos e documentos referentes à história do Acre.

Mercado Velho – Na margem esquerda do rio Acre, da década de 1920, é uma das principais construções da época. Reúne arquitetura, cultura, gastronomia e artesanato em um só lugar.

Parque Ambiental Chico Mendes – São 52 hectares de floresta e lazer com trilhas em meio a vegetação exuberante e fauna diversificada, além de equipamentos de diversão e turismo.

Parque Zoobotânico – Fica no Campus da Universidade Federal do Acre, voltado para o estudo, manejo e preservação da fauna e flora regionais. Mantém um trecho de mata virgem.

Parque da Maternidade – Destinado à prática de esportes, o parque acompanha 6 km do leito urbanizado de um rio que corta a cidade.

Rio Acre – Nasce no Peru, banha Rio Branco e desemboca no Rio Purus. As águas, além de piscosas, proporcionam banhos e esportes náuticos com várias praias durante as vazantes.

História

Chegada do vapor do explorador cearense Neutel de Maia na curva do rio Acre e fundação do seringal Volta da “Empreza” – grafia original – em 28 de dezembro de 1882. Em 1904, com a anexação do antigo território boliviano ao Brasil, a vila tornou-se sede do departamento do Alto Acre.

O nome mudou para Penapólis, em 1909, em homenagem ao então presidente Afonso Pena. Já em 1912, recebeu a denominação de Rio Branco para homenagear o Barão do Rio Branco, diplomata que anexou o Acre ao Brasil e, em 1913, tornou-se município. A cidade virou capital do território do Acre em 1920, que virou estado em 1962.