Museu do Café tem horário estendido nas férias

Santos, a cidade litorânea mais conhecida de São Paulo, recebe, especialmente no período de férias, turistas de diferentes estados e países a procura de momentos de lazer. Para atender essa demanda, o Museu do Café, administrado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, vai estender o horário de funcionamento e também abrirá às segundas-feiras até o dia 13 de abril. Foto: Divulgação

Durante o período, a instituição funcionará de segunda a sábado das 9h às 17h, e também aos domingos das 10h às 17h.

Os visitantes que vierem ao Museu poderão conhecer a exposição de média duração “Café, patrimônio cultural do Brasil: ciência, história e arte”, que aborda o tema por diversas perspectivas, contemplando o cultivo e a comercialização do grão, os aspectos sociais e históricos da economia no Brasil e no mundo, assim como os produtos culturais gerados e financiados pelo agronegócio.

Os ingressos para visitação custam R$ 6, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu funciona de segunda a sábado das 9h às 18h, e aos domingos entre 10h e 18h. Outras informações estão disponíveis no site www.museudocafe.org.br.

Museu do Café

Endereço: Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos – SP

De segunda a sábado das 9h às 17h. Aos domingos das 10h às 17h

De 12 de dezembro a 13 de abril

Telefone: (13) 3213-1750