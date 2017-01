Maquiador lista tons de batom em alta na estação

Neste Verão, a boca estará em evidência. Tons vibrantes de vermelho, roxo, nude e rosa serão o “must have” da estação mais quente do ano, com atenção ao efeito matte.

“O batom é um dos principais acessórios para as mulheres, no verão. Eles iluminam e transformam um look básico e despretensioso em uma superprodução. É a estação das cores. Experimente misturar dois tons aproximados e crie sua própria cor. Brinque com as cores sem medo errar”, diz Lavoisier Souza, maquiador oficial da Eudora.

Roxo

Os batons roxos são versáteis. Os mais escuros impressionam e deixam o look -moderno. No verão, os tons abertos costumam fazer sucesso nos lábios das brasileiras. Uma boa opção para usar no happy hour ou no encontro com os amigos. Vai impressionar!

Vermelho

Os vermelhos vibrantes com tons alaranjados, são a cara do verão. Ficam lindos, dão destaque e dão um up na autoestima. Ideal para sair com aquele paquera ou se jogar na balada com as amigas.

Rosa

O batom na cor rosa dá um tom feminino e clássico ao look. A cor é perfeita para qualquer ocasião e no verão costuma ser uma das queridinhas do nécessaire. Pode ser usado também para sair em noites de verão com um look bronzeado.

Nude

O batom nude é discreto e deixa os lábios mais naturais, por isso são ótimas opções para ir à praia. O destaque fica por conta do biquíni colorido e do bronze da pele. Pode ser usado naquela festa na piscina sem hora pra acabar.