Organizar festas de fim de ano sempre gera uma preocupação em relação à quantidade e variedade de produtos e alimentos que precisam ser comprados. Acertar a quantidade de bebida para um evento não é algo simples, mas alguns truques evitam erros e ajudam no sucesso da festa.

A docente da área de eventos Camila Delfino explica como chegar a esse equilíbrio e dá dicas para o cálculo de bebidas e elaboração do cardápio. “Uma grande diversidade de opções dificulta o cálculo. Uma boa opção é escolher uma bebida que combine com seu cardápio e mais uma, caso a primeira opção não agrade algum convidado. A quantidade também irá variar com o tempo da festa. Outro aspecto a ser considerado é a estação do ano na qual o evento será realizado. No verão, por exemplo, as pessoas consomem mais cervejas, refrigerantes”, comenta.

Segundo a professora, para não errar no menu e agradar o máximo de convidados, a opção é tentar construir um cardápio harmônico, que atenda de forma geral o paladar das pessoas. Além disso, é importante que tudo esteja em sintonia: a comida, o ambiente da festa, o tempo de duração e o horário do evento.

No quesito economia, a principal dica é buscar alimentos da estação, que costumam ter preço mais acessível devido à maior oferta nessa época. E, se o momento é de economizar, é possível substituir as frutas tradicionais da ceia por frutas de época e nacionais, tudo isso sem perder a magia natalina. “As frutas secas, como as nozes, tão tradicionais, podem ser substituídas pela castanha do Brasil”, sugere a docente.

Na hora de arrumar a mesa, verifique se há espaço para que todos possam se acomodar de forma confortável e tome cuidado com arranjos altos que possam dificultar a conversa entre os convidados. Confira antes o cardápio e a necessidade de aparadores e talheres especiais.

Camila Delfino também dá algumas dicas práticas para quem não quer errar na hora de fazer o cálculo de bebidas:

Espumante: se for servido a noite toda, o cálculo deve considerar uma garrafa para cada duas pessoas. Já se for apenas para o brinde ou a recepção, basta uma garrafa para cada seis convidados.

Vinhos: tanto branco ou tinto, uma garrafa para cada duas pessoas. Se houver uma mescla durante a noite toda de vinho e a opção de espumante, o cálculo passa a ser de uma garrafa para cada três pessoas.

Cervejas: o recomendado é servir de três a quatro latas de 300 ml por pessoa.

Chopp: calcule 1,5 litro por pessoa. Vinte litros de chopp rendem 66 copos de 300 ml.

Água com ou sem gás: meio litro (500 ml) por pessoa.

Refrigerante ou suco: calcule 300 ml por pessoa.