Foto: Marcos Antonio / Divulgação

A cor preta quase nunca é levada em consideração quando o proprietário decide pintar a residência. Por ser uma cor forte, existe o receio de que a residência fique escura e com um aspecto sombrio. Mesmo sendo uma das cores mais utilizadas no mundo da moda, o preto ainda causa controvérsia quando o assunto é decoração. Para o arquiteto Pedro Bazani, é possível, sim, projetar um espaço aconchegante e requintado, sem deixá-lo carregado e desarmônico com o restante da residência.

Bazani diz que é preciso apostar na mistura do preto com cores vivas, mas que é necessário usá-las pontualmente no ambiente. “Uma parede chumbo, uma poltrona preta e a escada em amarelo, por que não?”, questiona o arquiteto. Segundo o especialista, a cor também pode ser aplicada em portas e paredes para definir o espaço, sendo uma excelente saída para demarcar cada ambiente.

Já para quem pensa em pintar as paredes de preto, a dica de Pedro Bazani é começar devagar, pintando uma porta ou uma parede intermediária entre dois ambientes. “Assim você vai ganhando segurança e arrisca a ousar em outros cômodos e em proporções maiores”, explica o especialista.

Quem procura por algo mais moderno para as residências, o arquiteto ecomenda a mistura do branco e do preto, por exemplo, com combinações de estampas geométricas. Segundo ele, isso funciona bem para corredores e halls, que em contraposição com outros elementos claros têm um resultado perfeito.