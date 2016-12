Destinos para curtir o verão nas cinco regiões

O Verão 2017 começa oficialmente às 7h44 desta quarta-feira (21) e que tal aproveitar os dias ensolarados e mais longos da estação mais aguardada do ano para conhecer paisagens paradisíacas, muita cultura, gastronomia e artesanato, sem sair do Brasil? São tantas as opções que fica até difícil escolher. Pensando nisso, a Agência de Notícias do Turismo fez uma seleção de alguns lugares imperdíveis para aproveitar o verão e se apaixonar, ainda mais, pelos destinos turísticos nacionais.

Com o tema ‘O verão chegou. E espera por você no Nordeste’, o Ministério do Turismo acaba de lançar sua campanha publicitária, que retrata experiências de viajantes em áreas de litoral numa das regiões mais procuradas por brasileiros a lazer. O objetivo é promover destinos que oferecem sol e praia como principal opção, fortalecendo a imagem destes locais para as férias de verão.

Foto: Embratur / Divulgação

Norte

Longe do mar, o interior do Brasil tem muitas opções para o turista relaxar nas águas dos rios, cachoeiras, parques nacionais e balneários tão badalados quanto os destinos do litoral. Alter do Chão, em Santarém (PA), oferece praias de areias alvas e águas transparentes do Rio Tapajós, além de cruzeiros fluviais e atividades de vivência na floresta.

A cultura local, o artesanato e a comida típica paraense são aliados do turismo para tornar a experiência do visitante ainda mais prazerosa. As ilhas do Algodoal e de Marajó, no litoral paraense, também estão entre os destinos de verão do Norte do Brasil. Os rios Tocantins e Araguaia também oferecem opões de destinos para quem vai se refrescar no Norte. Foto: Embratur / Divulgação

Centro-Oeste

No coração do Brasil as chapadas dos Guimarães (MT) e dos Veadeiros (GO), oferecem natureza e aventura que tornam as férias de verão ainda mais agradáveis. Corumbá (MS) e Cáceres (MT) são as opções preferidas do Pantanal. Caldas Novas (GO) está entre os balneários mais visitados da estação com dezenas de parques aquáticos e resorts de águas termais.

Destinos históricos como as cidades goianas de Pirenópolis e Cidade de Goiás, antiga capital do estado que é Patrimônio da Humanidade, oferecem banhos refrescantes em seus rios e cachoeiras. Foto: Embratur / Divulgação

Nordeste

Na região onde o sol brilha o ano inteiro, a ensolarada Natal se veste de luz e ferve nas noites de verão para comemorar seu aniversário com muita festa, ao longo da temporada que vai até o carnaval. Fora da capital, Maracajaú, Pipa, Galinhos e São Miguel do Gostoso estão entre as praias mais visitadas. Na Rota 101 Nordeste é possível percorrer ainda outros destinos de desejo como João Pessoa, Recife e Maceió, ícones do turismo de sol e mar.

O turista ainda pode buscar refresco na costa de Sergipe ou no Cânion do São Francisco. A Bahia tem 800 quilômetros de praias e concentra muitos destinos badalados do verão, entre eles, a Praia do Forte, Morro de São Paulo e Porto Seguro. A Chapada Diamantina (BA) é outra boa opção para quem gosta de aventuras, com trilhas, cachoeiras, rios, grutas e cânions.

Quem busca um roteiro de sonhos, encontra Canoa Quebrada (CE) e Jericoacoara (CE) – eleita recentemente como destino número um da América do Sul – ou, ainda, os Lençóis Maranhenses e o lindo visual da Chapada das Mesas também no Maranhão. Foto: Ministério do Turismo / Divulgação

Sudeste

No verão, os paulistanos descem a Serra do Mar e encontram em Ilha Bela e São Sebastião destinos paradisíacos do litoral de São Paulo com trilhas e praias desertas e rústicas. Já no Rio de Janeiro, Paraty é um destino de férias com praias, muita história e natureza exuberante. Na região dos lagos, Búzios e Cabo Frio estão entre as favoritas. Já no Espírito Santo, a praia de Guarapari atrai turistas com suas mais de 30 praias, muita natureza e badalação.

No verão de Minas Gerais, todas as regiões oferecem roteiros históricos, naturais, culturais e gastronômicos variados. Em Brumadinho, o Instituto Inhotim é a atração principal. Na área de 140 hectares, obras de uma impressionante magnitude dividem espaço com a flora e fauna da Mata Atlântica e do Cerrado, atraindo turistas e admiradores brasileiros e estrangeiros. Foto: Embratur / Divulgação

Sul

Com mais de 100 praias, Florianópolis (SC) é o principal destino de verão do Sul e o preferido dos argentinos de férias pelo Brasil. Balneário Camboriú é outra praia badalada dos catarinenses. Já no Paraná, é a Ilha do Mel que atrai veranistas em busca de praia e sol.

Na tríplice fronteira, Foz do Iguaçu divide com a Argentina e o Paraguai dois atrativos nacionais imperdíveis: as Cataratas do Iguaçu e Itaipu. Até onde o clima é mais ameno para a estação – as Serras Gaúchas – está entre as regiões brasileiras mais visitadas nesta época do ano. Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Caxias do Sul concentram alguns dos principais atrativos da região.

O Cânion do Itaimbezinho, no Parque Nacional dos Aparados da Serra, em Cambará do Sul é outro destino do sul para se curtir o verão em um clima mais ameno.