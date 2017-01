Cores, paisagens, cheiros e sabores de Belém encantam turistas

As cores, paisagens, cheiros e sabores de Belém (PA) encantam turistas e enchem de orgulho os moradores daquela que é conhecida como “Cidade das Mangueiras”, em razão do grande número de árvores da fruta espalhadas pelas ruas da capital paraense.

No dia em que completou 401 anos, na última quinta-feira (12), a aniversariante foi celebrada com uma extensa programação que incluiu o tradicional bolo gigante no mercado do Ver-o-Peso, entrega de medalhas e celebrações religiosas.

É na cidade também que é realizada a maior festa religiosa do país em homenagem à padroeira do estado – Nossa Senhora de Nazaré – que acontece anualmente, no segundo domingo de outubro. O Círio de Nazaré reúne cerca de dois milhões de fiéis.

Conhecido também como Natal do Paraense, a festa é marcada pela confraternização da família e de amigos que celebram a santa com as mais variadas demonstrações de fé. Foto: Divulgação

Entre os cartões postais mais conhecidos da cidade está o Mercado Ver-o-Peso, localizado as margens da Baía do Guajará, onde é possível comprar comidas típicas da região e ainda saborear o legítimo açaí, acompanhado de farinha d’água, farinha de tapioca e até camarão seco.

No local é possível também comprar poções que prometem tirar o mau olhado, chamar o amor ou trazer mais dinheiro em uma das várias barracas das chamadas erveiras.

Outro destaque é a Estação das Docas, inaugurada em 2000 no antigo porto fluvial. O complexo turístico virou referência em todo o país e atrai turistas e moradores da capital paraense, por oferecer em seu lugar opções de gastronomia, lazer e eventos.

O local fica à beira da baia do Guarujá, instalado em 500 metros de extensão voltados para a orla e que comportam três armazéns e chega a receber uma média de 95 mil visitantes por mês.

Para quem curte a natureza, uma boa opção de passeio é o Bosque Rodrigues Alves que acaba de disponibilizar um mapa turístico bilíngue (inglês e português) para apresentar aos seus visitantes os espaços da reserva ambiental e a história do lugar.

O local abriga espécies da flora e da fauna como o Peixe Boi Amazônico, maior mamífero de água doce das Américas.

Para se refrescar durante o passeio na capital que tem temperatura média de 27º, uma dica imperdível é apreciar um sorvete com sabor de alguma fruta típica da região como cupuaçú, taperebá, bacuri, entre outros. Dizem que é um dos melhores do Brasil.