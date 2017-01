Conheça Santo André: mistura de natureza e história

A cidade de Santo André, localizada na Região Metropolitana do Estado, faz parte do extenso domínio da Mata Atlântica. O município que fica a 24 km da Capital tem seu relevo bastante acidentado nas regiões mais afastadas do centro, proporcionando um belo espetáculo aos olhos dos ecoturistas. Foto: Rubens Chiri / Divulgação

Com onze parques espalhados por toda a cidade, os visitantes podem fazer caminhadas e apreciar árvores bicentenárias. Caso da Árvore Figueira, que chama atenção por sua imponência e é o maior exemplar da espécie existente no Município. A planta, de origem australiana, possui altura aproximada de 20 metros e fica em um dos maiores parques da cidade, o Celso Daniel.

Já para quem gosta de turismo histórico, o Museu Municipal, a Casa do Olhar e a Casa da Palavra não podem ficar de fora. A Casa do Olhar reúne tudo que está ligado a artes visuais em seu acervo e exposições.

Já a Casa da Palavra traz projetos de multi-linguagens, direcionados à discussão e reflexão sobre temas como filosofia, literatura e ciências humanas. A cidade possui também a Pinacoteca, que abriga 815 obras.

O Calçadão Oliveira Lima, no Centro da Cidade, fazia parte do importante caminho que ligava a Estação Ferroviária à Vila de São Bernardo, atual centro de São Bernardo do Campo. Desde sua criação, se caracterizou como um misto de residências, fábricas, pequenos comércios e serviços.

Durante quase todo o século XX se mantinham lado a lado carros, ônibus e pedestres nessa rua, que se transformou em uma via de comércio de toda a região do ABC.

A Vila de Paranapiacaba também pertence a Santo André. Quem está procurando um lugar sossegado para passear, calmo, com uma aura inglesa, não pode deixar de visitar o distrito que encanta com suas casas de madeira.