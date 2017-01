Conheça Juquitiba, “Terra de muitas águas”

Foto: Sergio Luiz Jorge - Expressão Studio

Localizada nas proximidades de Itapecerica da Serra, a 72 km da Capital paulista, Juquitiba oferece um roteiro perfeito para os amantes da natureza e das aventuras. Seu nome significa “Terra de muitas águas”, por isso os esportes aquáticos são a atração da cidade, especialmente os radicais, como o rafting nas corredeiras do Rio Juquiá, além de arvorismo, tirolesa e trekking. A pesca esportiva também tem relevância na cidade.

Os visitantes que buscam tranquilidade também podem desfrutar de suas águas cristalinas. Aliás, a natureza é sempre um ponto fundamental para o turista escolher o município, que possui também uma das maiores áreas preservadas da Mata Atlântica do Brasil e oferece incríveis opções de trilhas no Parque Estadual da Serra do Mar.

Foto: Sergio Luiz Jorge - Expressão Studio / Divulgação

Uma ótima escolha para quem deseja ir às compras e conhecer o artesanato local é a Aldeia do Artesanato. O espaço foi cedido pela prefeitura aos artesãos e produtores agrícolas da região e abriga uma grande variedade de quiosques. São diversos produtos artesanais como roupas, peças em madeira entalhada, plantas ornamentais, além de hortifrutis e mel.

História

Juquitiba teve sua origem ligada a um aldeamento indígena surgido no século XVI, ficando à margem dos ciclos econômicos internos que caracterizam a economia política dos séculos XVII e XIX: os ciclos dos muares.

Foto: Sergio Luiz Jorge - Expressão Studio / Divulgação

Em dezembro de 1907, foi criado o Distrito de Paz no município de Itapecerica da Serra, quando teve alterado o nome para Juquitiba. Foi após a construção da Rodovia Régis Bittencourt que a localidade experimentou condições do distrito pleitear a sua emancipação político-administrativa, em 1964.

Como chegar:

O acesso a Juquitiba é feito pela Rodovida dos Bandeirantes, seguindo pela BR-116. Partindo da Capital, basta 1 hora e 10 minutos para chegar à simpática cidade cercada de aventuras e belezas naturais.