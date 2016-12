Foto: Ken Chu / Divulgação

Para quem gosta de conexão com a natureza, a cidade de Hortolândia, a menos de 200 km de São Paulo e localizada na RPT (Região do Polo Têxtil) é uma ótima pedida. Diferentes parques instalados pelo município atraem centenas de turistas.

O Socioambiental Irmã Dorothy Stang – que leva o nome da missionária americana assassinada em 2005, é um deles. Com atração para toda a família tem uma extensa área verde com infraestrutura para atender todas as idades com pista de caminhada, parquinho e orquidário. Além de uma casa feita totalmente de materiais recicláveis, ressaltando a importância de sustentabilidade.

LEIA TAMBÉM: Bomba explode em casa de candidato a prefeito

Foto: Ken Chu / Divulgação

Outra opção para desestressar e fugir da agitação da cidade grande, é o Parque Socioambiental Renato Dobelin. Com ciclovia e pista para caminhada, o local se tornou um grande ponto de encontro dos munícipes de turistas para os momentos de lazer.

Já no Parque Santa Clara – Creape -Centro de Referência Ambiental Parque Escola, é oferecido um duo de lazer e educação. Lá, o visitante pode participar de oficinas para criação de brinquedos com materiais recicláveis. O espaço ainda recebe todo o mês de maio o evento literário Hortolendo.