Localizada a 120 quilômetros de São Paulo, a cidade de Porto Feliz começou a ser povoada em 1693, como rota de passagem dos bandeirantes. Antigamente, o local era conhecido como “Araritaguaba”, que significa lugar onde as araras comem areia, por conta de um paredão salitroso existente que até hoje é um dos grandes atrativos do município.

No Parque das Monções, o turista encontra uma das principais áreas de lazer do município. O local, uma vasta área verde, é formada ao redor do antigo Porto de Araritaguaba, às margens do Rio Tietê e já foi ponto de partida de expedições com destino às minas de ouro do Mato Grosso.

No local se encontra o Paredão Salitroso, um monumento natural formado por rocha salitrosa, calcário e arenito. Muitos especialistas afirmam que este sítio arqueológico abriga provas que a região esteve submersa há milhões de anos.

Na parte histórica, a cidade conta com a Estação Ferroviária que proporciona aos turistas voltar no tempo com a construção datada de 1920. Atualmente, o local abriga a biblioteca da cidade. Já em 1919, foi inaugurado o prédio da Estação das Artes. O local serviu como armazém de cargas por 40 anos e hoje, o espaço é dedicado a arte e cultura.

Os visitantes ainda podem aproveitar para conhecer o Engenho Central, primeiro construído no estado e terceiro do país. O local foi muito importante para a produção de açúcar em toda a região.

Para quem gosta de visitar pontos religiosos, um local para belas fotos é a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Construída em taipa, no século 18, apresenta as paredes do altar-mor recobertas por azulejos pintados pelo artista italiano Bruno de Giusti, que retratam as principais passagens da história de Porto Feliz.