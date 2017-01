Cinco destinos para fugir do calor no verão

Quem não é fã dos destinos de sol e mar, os preferidos do verão, não precisa sair do Brasil para escapar do calor intenso da alta estação. São muitos os destinos de clima ameno, mesmo nos dias mais ensolarados.

Para você aproveitar a estação mais quente do ano sem se preocupar com o calor escaldante, a Agência de Notícias do Turismo preparou um roteiro de férias longe das temperaturas extremas do verão, inclusive no Nordeste. Foto: Divulgação / Embratur

Serra Gaúcha (RS): Gramado e Canela estão entre os destinos do Rio Grande do Sul com clima de montanha, até mesmo no verão. O renomado destino de inverno oferece, nesta época do ano, praticamente as mesmas opções que os turistas encontrariam nos meses mais frios da região.

Vinhos, chocolates e gastronomia colonial fazem parte do tradicional roteiro de cultura italiana e alemã. Parques temáticos e uma pista de esqui proporcionam aventuras refrescantes.

Além da arquitetura local, o Lago Negro – em Gramado -, e a Catedral de Pedras e as cachoeiras da vizinha Canela estão entre os principais atrativos da região. Outro passeio tradicional é o Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Foto: Divulgação / Embratur

Região Serrana (RJ): Petrópolis e Teresópolis estão entre os destinos favoritos da região serrana do Rio de Janeiro, para onde a família real brasileira escapava no verão em busca de clima ameno. A cidade imperial de Petrópolis preserva boa parte dessa história nos casarões e palácios.

Entre os destaques estão o Palácio de Cristal, o Museu Imperial, a Catedral de São Pedro de Alcântara e a Casa de Santos Dumont.

A beleza natural do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com suas cachoeiras e trilhas na Mata Atlântica, se completa com roteiros gastronômicos, de cervejarias artesanais e compras que abrangem outras cidades da região, entre elas, Nova Friburgo, de colonização suíça. Foto: Divulgação / Embratur

Foz do Iguaçu (PR): Referência em turismo ecológico, na tríplice fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai), Foz do Iguaçu é outra opção para quem quer fugir do calor intenso do verão.

São 275 quedas que formam as Cataratas do Iguaçu, reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Além de apreciarem um dos mais belos espetáculos do planeta, os visitantes podem se refrescar nos passeios de rafting, no rio Iguaçu, ou de catamarã no Lago de Itaipu. A hidrelétrica é uma das maiores obras de engenharia do mundo. Foto: Divulgação / Embratur

Serra da Mantiqueira (MG/RJ/SP): Entre os muitos destinos da Serra da Mantiqueira, Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, Campos do Jordão, em São Paulo, e visconde de Mauá, pelo lado do Rio de Janeiro, reúnem ingredientes típicos dos dias de frio, como vinho e boa mesa ao pé da lareira.

Campos do Jordão, badalado destino do inverno paulista, é um refúgio para os turistas que buscam temperaturas amenas no verão.

A brisa refrescante e a beleza natural dos dias de verão se aliam ao charme das montanhas. A gastronomia, os chocolates e choperias artesanais completam as opções do roteiro. Foto:

Blumenau (SC): A arquitetura germânica, o Museu da Cerveja, a culinária e eventos baseados nos costumes dos colonizadores europeus fazem parte da rota do Vale Europeu, em Santa Catarina, que tem Blumenau como cidade polo.

A região turística de clima ameno, que reúne várias cidades e colônias agrícolas do Vale do Itajaí, também se destaca como roteiro de compras.