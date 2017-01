Acerte no penteado e maquiagem em 2017

Não é necessária nenhuma data especial para investir em um look inspirador e moderno, afinal, todo dia é dia de ficar bonita. Alguns penteados estão em alta na estação, como o coque ou a trança, por exemplo. Já nas maquiagens, apostar em tons suaves é a principal dica. O LIBERAL ouviu a especialista Aline Amorim, do Illuminatto – Corpo & Beleza -, e traz outras sugestões para você arrasar na produção em 2017.

“O coque alto despojado com trança na nuca é para mulheres clássicas e modernas. Esse penteado valoriza o rosto e também alonga, arremete um ar despojado e leve. Na maquiagem, destacamos bastante os olhos, é um esfumado em diagonal, com tons de marrom e preto, e um toque de glitter para trazer aquele efeito de festa. Utilizamos um batom vinho para compor o visual”, explica Aline Amorim.

“A proposta de maquiagem foi sutil, para quem não é amante de olhos muito carregados. Seu esfumado é suave em tons de marrons quentes, com cílios bem volumosos e marcantes, e batom rosa intenso. Optamos por semi-preso para o penteado. Para uma romântica clássica, trabalhamos com ondas largas; esse penteado valoriza bem o rosto e mantém a beleza da mulher deixando-a mais natural”.

Glamour sempre…

“Na maquiagem as mulheres estão abrindo mão de ser sutil, todas querem leveza, porém, com glamour. Hoje os olhos mais marcados estão em alta e as mulheres estão apostando muito mais em glitteres para valorizar os olhos”, apontou a especialista.

Para não errar!

“Aposte no delineado gatinho que está em alta, e alonga os olhos. Escolha sombras leves em tons de nude e marrom, bordôs, lápis nude na linha d’água, e um batom vivo. Para valorizar ainda mais os lábios, aposte em tons de vinhos”.

O que evitar

“O preto apesar de ser curinga nas roupas, na maquiagem não é tão favorável assim. Evite sombras pretas, pois para quem não entende desse assunto pode desvalorizar muito, e se for aplicado de maneira incorreta pode cair um pouco o semblante, e fazer com que acentue mais as olheiras, e ainda diminuir os olhos, deixando assim com uma aparência mais cansada”, ensina Aline Amorim.

Indicação de penteado

“As tranças estão em alta. É um penteado fácil e despojado e cabe em todas as ocasiões”, finaliza a especialista.