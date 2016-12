7 Dicas para não falhar com as promessas de fim de ano

Um novo ano se aproxima e com ele nossas listas de resoluções de ano novo. Muitos decidem que vão mudar de emprego, estudar, perder peso e uma lista infinita de objetivos que, na maioria das vezes acabam não sendo realizados. Segundo o coach Daniel Lustig, cada meta não cumprida pode afetar o nosso desenvolvimento pessoal e mesmo a autoestima.

“As razões para desistirmos de nossos planos de mudança são as mais variadas, como a falta de organização ou a fuga dos obstáculos, no entanto, na maioria das vezes, nem nos damos a oportunidade de começar e de estarmos dispostos a mudar”, explica Lustig.

E como fazer para evirtar a autosabotagem em 2017? O coach dá as dicas:

1. Desejo verdadeiro de mudança

O primeiro passo para um ano de realizações é estar realmente disposto a mudar. Ter consciência dos desafios que virão e das coisas que terá que abrir mão. Você está pronto para ter uma nova postura sobre fatos cotidianos, mudar a alimentação,a agenda ou mesmo mudar de cidade? Se tiver estas respostas, você está preparado para a próxima etapa. Foto: gohome.com.br / Divulgação

2. Defina quais são suas metas e objetivos

Existe uma diferença entre uma meta e um objetivo! Por exemplo, quando você decide que no próximo ano vai perder peso e se dedicar a uma vida mais saudável. Este é o seu objetivo, e para alcançá-lo precisa definir alguns passos, como iniciar uma dieta, procurar um nutricionista, entrar para uma academia, etc. Estas serão as suas metas. Sabendo a diferença, fica mais simples determinar os objetivos e traçar as metas para cada um deles. Não pular etapas é um dos segredos para que seus sonhos sejam possíveis de serem realizados.

3. Planeje seus recursos

O que é reciso para a realizar as metas? Se a intenção é aprender um novo idioma ou fazer uma pós-graduação, vai precisar de dinheiro para as mensalidades. Claro que quando se trata de recursos, nem sempre estamos falando de dinheiro. Por exemplo, para mudar de emprego, você pode tanto entrar em contato com os amigos para conseguir uma indicação como reformular o currículo, exaltando suas experiências profissionais, para conseguir a vaga desejada.

4. Libere espaço em sua mente e em sua casa

Ao iniciar um novo ano é aconselhável uma avaliação para saber se você realmente precisa de tudo aquilo que acumula, sejam bens materiais ou ideias e pensamentos. Esse “bagagem” toda lhe é útil? Isso tudo vai te ajudar ou atrapalhar na realização de suas metas e objetivos. Abra espaço em sua casa e em sua mente para que novas coisas venham.

5. Saiba escolher suas companhias

Na rodinha de amigos e/ou colegas de trabalho, saiba diferenciar aquelas pessoas que te inspiram e te motivam. Cerque-se dessas pessoas, aconselhe-se com elas. Evite as companhias negativas e invejosas que te atraem para desistir de seus sonhos.

6. Esteja preparado para os desafios

Obstáculos fazem parte da rotina de quem realmente deseja realizar seus objetivos pessoais e profissionais. Estar preparado para eles é uma grande arma para evitar que você desista. Desafios como o medo, a preguiça ou até mesmo a falta de dinheiro serão enfrentados com mais força quando se está preparado e esperando por eles. Mas lembre-se: “estar preparado para os desafios não é fazer com que eles desapareçam, e sim ter a coragem e disposição para enfrentá-los. O sucesso vem da dedicação, trabalho e muitas e muitas tentativas”, frisa o Lustig.

7. Não tenha medo de errar

Não se preocupe em cometer erros. Quando existe um sonho, um objetivo a ser realizado, o processo de erros e acertos se torna algo desafiador e prazeroso, caso contrário caímos em atitudes sem vida e apagadas. Se foque em corrigir seus erros.

Fonte: Mind Factory