10 dicas para proteger o seu pet no Verão

Com a chegada da estação mais quente do ano, alguns cuidados são imprescindíveis para o bem estar do seu pet. Quadros de desidratação, queimaduras solares, machucados nas patas e choque térmico são comuns nesta época do ano e, portanto, os tutores devem ficar atentos à saúde e ao comportamento do animalzinho.

O choque térmico, por exemplo, é um problema comum entre os cachorros nessa época do ano, e pode ser fatal se não tratado imediatamente. Geralmente o choque térmico ocorre quando os animais são deixados em espaços confinados. Locais com pequena ou nenhuma ventilação e alta umidade, como carros, parques e praias sem sombra, e em períodos do dia com sol muito forte e pouco vento.

Para ajudá-lo a passar o Verão numa boa, Especialistas em comportamento animal dão 10 dicas para você ajudar seu cão e gato a passar o Verão numa boa. Confira: Foto: Pixabay

1. Hidrate seu pet

A hidratação deve ser mantida durante todo o dia: ofereça sempre água limpa e fresca (água gelada ou com pedrinhas de gelo é uma ótima pedida). Você também pode oferecer água de coco ou suco de frutas natural, sem açúcar ou adoçante. ATENÇÃO: nunca dê suco de uva ou carambola são consideradas tóxicas para cachorros e gatos! É importante também lembrar de sempre levar uma garrafinha com água bem fresca durante os passeios para manter seu amiguinho hidratado e disposto!

2. Cuidado com os períodos mais quentes do dia

Evite passeios nos horários mais quentes do dia, entre as 10h e 16h. E mesmo fora desses períodos, dê preferência para locais sombreados, com muitas árvores e piso de grama, que não esquente tão rapidamente. É sempre importante estarmos atentos à temperatura da rua para evitar que o asfalto queime as patinhas do seu pet. Lembre-se que as patas dos cachorros são muito sensíveis e poderão esquentar rapidamente.

3. Nunca deixe o pet sozinho no carro

E não só nos dias de calor! A temperatura dentro de um carro pode subir até cinco graus em 15 minutos. Não se engane: janelas abertas não ajudam em nada, nem deixar o ar condicionado ligado. Ele pode desligar sem você saber e pode levar à morte por inalação de gases tóxicos. Portanto, nunca deixe-o sozinho no automóvel nem que seja só “um minutinho”.

4. Cuidados na praia e em parques

Garanta que seu pet tenha um local sombreado, com água fresca disponível e bastante ventilação para ficar. Caso não tenha esses requisitos, não leve seu pet e deixe-o descansando em local seguro. Foto: Visual Hunt

5. Cuidado com piscinas e mar

Nunca deixe seu pet sozinho próximo ao mar ou piscina. Caso queira entrar na água com ele, habitue-o lentamente a entrar na água com você. Sempre com a sua supervisão 100% do tempo e, se possível, com uso de “coletes” específicos para cães.

6. Mantenha o “amigão” tosado ou escovado

Diminua o comprimento dos pelos de seu animalzinho, mas não exagere pois ele pode sofrer com queimaduras solares se não tiver a proteção de sua pelagem. Para gatos, especialmente os de raças com pelos longos, escove sua pelagem mais regularmente, isso irá ajudá-lo a lidar com o calor.

7. Preste atenção aos sinais de cansaço e desconforto

Se ele está ofegante, salivando muito, com dificuldades para respirar, não quer andar, comer ou beber água fique atento! Ao ver estes sinais de forma mais leve, ofereça um período de descanso na sombra com água fresca. Caso os sintomas persistam, leve seu pet o mais rápido possível para uma clínica veterinária. Um animal excessivamente ofegante, com dificuldades para respirar (aumento da frequência cardíaca e respiratória) ou ainda com fraqueza muscular, salivação excessiva, vomitando, com a língua e mucosas azuladas ou acinzentadas, perda de consciência e convulsões pode estar com choque térmico. Coloque sacos de gelo – especialmente nas axilas e nas região da barriga e entre as patas de trás –, ligue o ar condicionado ou ventilador do carro e vá para o hospital veterinário mais próximo. Foto: Pixabay

8. Dê banhos mais regulares, mas com cuidado

Comece molhando as patinhas e orelhas do seu animal de estimação para evitar o choque térmico. Depois espalhe cuidadosamente a água pelo corpo com suas mãos. Mas não exagere na frequência de banhos: o excesso de sabonete ou xampu podem irritar ou ressecar a pele. Uma maneira de refrescar cães e gatos entre um banho e outro é molhando um pouquinho ou colocando saquinhos de gelo nas axilas e nas região da barriga e entre as patas de trás.

9. Use protetor solar para pets

Se seu animalzinho costuma fazer passeios e tem pelo curto, pelagem branca ou mucosas claras, passe protetor solar específico para pets (caso não encontre, pode usar protetor para crianças ou para peles sensíveis). Passe protetor solar especialmente nos locais do corpo com menos pelagem e mais expostos ao sol, como orelhas, focinho e ao redor dos olhos.

10. Atenção extra às pulgas e carrapatos

Nessa época quente e úmida as pulgas e carrapatos são muito mais comuns. Mantenha em dia seu plano de prevenção para parasitas. Não compre qualquer produto, busque por recomendação do seu médico veterinário.

Fonte: Pet Anjo