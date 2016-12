Variante GTI começa a ser vendido

Foto: Divulgação

A Volkswagen pretende vender uma variante GTI do subcompacto Up no mercado europeu. A intenção é equipá-lo com motor 1.0 de três cilindros turbinado com cerca de 115 cv para apimentá-lo – no Brasil, o propulsor TSI entrega 105 cv no modelo.

Com isso, a configuração se tornará a mais rápida do Up no cenário global e, por isso, receberá um visual com apelo mais esportivo.

A estratégia servirá para deixar o carro ainda mais atrativo nos países da Europa. Isso porque o Up recebeu recentemente uma reestilização por lá.

As mudanças incluíram luzes diurnas de leds, e opção de motor turbo, mas com apenas 90 cv. A transmissão, assim como acontece no TSI brasileiro, será sempre manual na versão GTI.