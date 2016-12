Revisão completa garante viagem mais segura

O fim do ano chegou e, com ele, também chegaram as férias. Com muita gente de folga e as crianças longe da escola, é o momento ideal para as famíli

as realizarem uma viagem juntos, seja para a praia ou para o campo.

Se você é uma dessas pessoas que vai tirar um tempinho do trabalho para ficar com a família e pegar a estrada, atenção: nunca se esqueça de fazer revisões e checar todos os itens do veículo, já que pequenos detalhes podem evitar acidentes graves.

Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo mostrou que o número de turistas que pretendem viajar com automóveis aumentou de 23,6%, em 2015, para 27,3%. Foto: Divulgação

Em contrapartida, dados do Ministério da Saúde e do Seguro Dpvat (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), mostram que, entre 2004 e 2014, o número de mortos em acidentes de trânsito aumentou 22%, passando de 35 mil para 43 mil. A quantidade de feridos graves também disparou, passando de pouco mais de 110 mil para quase 200 mil.

Com base nesses dados, é necessário que a população adote a cultura de prevenção e segurança no trânsito.

“Neste período de festas e férias, aumenta o fluxo de veículos nas estradas em todo o Brasil e, consequentemente, o número de acidentes. Apesar de a falha humana ser o principal causador de acidentes, a falha mecânica também acarreta em muitas ocorrências”, explicou Nuno Silva, especialista em terceirização de frotas.

Cuidados pessoais

Não são apenas os veículos que precisam de cuidados antes de uma viagem: os motoristas também precisam ficar atentos. Viajar cansado ou com sono pode ser muito perigoso, por isso, evite dirigir com a sensação de olhos pesados e bocejos constantes. Isso pode causar falta de concentração.

Uma dica importante é fazer pequenas paradas para um café ou suco pelo menos a cada 90 minutos, caso a viagem seja muito longa.

O motorista também precisa ficar atento e respeitar a sinalização, presente justamente para garantir a segurança de quem dirige e dos pedestres. Além disso, nunca faça uso do celular enquanto estiver dirigindo, que já, segundo estudos, isso aumenta em até 400% o risco de acidentes no trânsito.

Por fim, mas não menos importante, bebidas alcoólicas e direção não combinam. A ingestão de álcool causa reações mais lentas do que o normal e a falta de noção quanto à velocidade.

Revisão completa

Confira alguns itens que devem ser checados sempre que for cair na estrada:

Pneus: todos os pneus devem ser inspecionados, inclusive o estepe. Pneus com problemas como bolhas ou desgaste acentuado devem ser substituídos. É recomendável calibrá-los sempre a cada 15 dias.

Kit rodas: verifique se estes itens estão no veículo e se estão em condições de uso. No caso das rodas, veja se elas estão em boas condições.

Suspensão: faça sempre o alinhamento e balanceamento da suspensão antes de viajar, já que esses problemas costumam aparecer apenas em velocidades mais altas. No caso de rangidos, batidas secas ou barulho, verifique o equipamento para garantir uma boa dirigibilidade.

Fluídos e freios: para evitar falhas no motor, no sistema de freios e no câmbio durante a viagem é importante checar o nível, a validade e possíveis vazamentos de todos os fluidos e filtros dos veículos. Verifique também se as pastilhas ou discos de freio estão em boas condições.

Correia dentada: a substituição preventiva deve ser efetuada (em média) a cada 50 mil km, mas uma verificação em cada 15 mil km pode apontar trincas e desgastes indicando a necessidade de troca. O rompimento desta peça pode danificar gravemente o motor.

Sistema elétrico: confira se as lanternas, faróis e piscas estão funcionando corretamente e se não há lâmpadas queimadas.