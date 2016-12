Renault aposta em autonomia para emplacar carro elétrico

O mercado de carros elétricos ainda sofre por conta da baixa autonomia oferecida pelos modelos disponíveis. De olho em preencher essa lacuna, a Renault promoveu mudanças no Zoe, seu compacto elétrico. Apresentado durante o Salão de Paris, o modelo recebe um upgrade primordial para alavancar suas vendas.

O sistema de baterias foi revisado e completamente trocado, o que fez o modelo conseguir rodar até 400 km com uma recarga. Anteriormente essa marca era de, no máximo, 240 km. Foto:

Carro elétrico mais vendido na Europa, nova versão do Zoe utiliza baterias de 41 kWh. A nova variante topo da gama oferece mimos como som de alta qualidade da renomada Bose, revestimento em couro, assentos dianteiros aquecidos, rodas de liga leve de 16 polegadas.

Além disso, há o essencial, também disponível na versão básica: ABS, ESP, airbags frontais e laterais, ar condicionado automático com o modo Eco, sistema multimídia e sensores de estacionamento. Foto: Divulgação

Meia hora

O tempo de recarga da nova bateria é o mesmo que da anterior. 30 minutos são suficientes para 80 quilômetros de autonomia. O modo de carga rápida pode ser utilizado em carregadores compatíveis. Na corrida por autonomia maior em carros elétricos, o Zoe fica muito próximo ao seu mais novo concorrente, Opel Ampera E, que chega aos 500 km.

Há duas opções de motores elétricos disponíveis: O Q90 de 92 cv e o R90, que gera 88 cv. Em ambos, a eficiência das baterias é a mesma, variando somente a força. O preço começa em 23.600 euros (R$ 81 mil) até 28 mil euros (R$ 96 mil) para a versão topo de linha. Ainda não há previsão de vendas do Zoe no Brasil. Foto: Divulgação

Primeiras impressões

O teste com o Renault Zoe ocorreu em Lisboa, em um dia com nevoeiro. O trecho sinuoso de serra variou com um bom pedaço de estrada, onde foi possível verificar o potencial do total do hatch e atingir a velocidade máxima de 137 km/h. O Zoe 40 tem uma progressão de aceleração muito agradável.

O peso da direção também é ótimo e facilita a condução do pequeno elétrico. Para proporcionar mais eficiência, ao soltar o acelerador ou o freio, a bateria é recarregada. Não há dúvida que o tempo dos carros elétricos está chegando.

As opções estão cada vez melhores de dirigir e, além do preço competitivo, há os incentivos fiscais dos países mais preocupados com as emissões de poluentes.