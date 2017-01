Ônix estreia em 2017 bem mais estiloso e equipado

O Chevrolet Onix alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o topo da lista de carros mais vendidos no país. Com 153.372 unidades emplacadas – média de 12.781/mês –, o hatch também ajudou a Chevrolet a conquistar a dobradinha e se tornar a marca que mais vendeu carros no país no último ano.

Para manter o Onix na liderança nacional, a Chevrolet aplicou diversas mudanças no modelo em 2016. Uma delas foi tornar a versão LTZ – antes a topo de linha – em intermediária. Além disso, a estética mudou e o carro ganhou mais qualidade no acabamento. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Na frente, o Onix traz vincos esculpidos sobre capô, faróis de máscara negra com filetes de leds e grade bipartida. As rodas são exclusivas, com acabamento diamantado na face superior e 15 polegadas, calçadas com pneus 185/65 R15.

Na traseira, as mudanças foram quase imperceptíveis. O layout de luzes das lanternas mudou, assim como o desenho do para-choque, que ficou um pouco mais esportivo.

Por dentro, permanece o tom sóbrio, mas com acabamento um pouco melhor e diferenciado, como dos bancos revestidos parcialmente em couro. O painel continua sendo meio digital e meio analógico. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

A direção é elétrica e a configuração LTZ já sai da fábrica com sistema multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay e sistema OnStar, capaz de ajudar a encontrar outros pontos de interesse. A lista de itens de série é completa e inclui sensores de chuva e estacionamento traseiros, ajuste elétrico dos retrovisores e travas e vidros com acionamento remoto pela chave, entre outros.

Aprimoramento

Na parte dinâmica, o Onix mantém a linha de que onde se está ganhando, não se mexe. Ou, no máximo, se aprimora. O motor é o velho conhecido 1.4 que desenvolve até 106 cv de potência a 6 mil rpm e 13,9 kgfm de torque a 4.800 rpm quando abastecido com etanol e 98 cv e 13 kgfm nos mesmos giros com gasolina no tanque. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

De acordo com a marca, em busca de melhorar a eficiência energética e aumentar a autonomia do hatch, o motor passou por atualizações nos pistões e bielas, que foram substituídos, no tipo de óleo lubrificante e módulo eletrônico trocados, além de novo sistema de arrefecimento e de gerenciamento de cargas elétricas. O câmbio automático de seis marchas também passou por uma reprogramação para executar trocas mais suaves.

Com preços a partir de R$ 55.690, o Onix LTZ tem apenas um pacote de opcionais, que acrescenta controlador de velocidade de cruzeiro e transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas na alavanca. Esse pacote encarece o preço final do modelo em R$ 5.200, totalizando os R$ 60.890 cobrados pela versão avaliada. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Ponto a ponto

Desempenho

Os 106 cv e 13,9 kgfm de torque do motor 1.4 que equipa o Onix LTZ empurram o hatch com competência, mas sem sobras. O câmbio automático responde bem às solicitações, mas as trocas continuam sendo através de botão na lateral da alavanca. As trocas, no entanto, são suaves e quase imperceptíveis.

Estabilidade

O comportamento do hatch é adequado, sólido e sem sustos. A suspensão apoia bem o Onix e curvas são encaradas com eficiência em alta ou baixa velocidade. A direção elétrica não tem funcionamento muito direto, mas nada que atrapalhe. É notável a melhora o peso do volante em manobras de estacionamento. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Conforto

O espaço interno é bom em relação a outros compactos. Quatro ocupantes viajam sem problemas e um quinto até é aceitável, desde que em trajetos curtos. O isolamento acústico é bom e a suspensão amortece bem as irregularidades do asfalto.

Acabamento

Os materiais melhoraram na atualização e passam maior sensação de qualidade. O revestimento parcial dos bancos em couro é bonito e tem visual diferenciado. Não há rebarbas aparentes e os encaixes passam impressão de solidez. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Primeiras impressões

Não é à toa que o Chevrolet Onix foi o carro mais vendido no país novamente. O visual do hatch da Chevrolet causa uma boa impressão e os leds nos faróis aumentam a sensação de requinte. Por dentro, o bom acabamento, a central multimídia MyLink proporciona um uso muito simples e fácil. Além disso, o novo desenho dos bancos, revestidos parcialmente em couro é diferenciado.

Seu ponto mais fraco talvez seja o motor 1.4, que não faz feio, mas também não se destaca. E começa a ficar defasado em um segmento onde quase todos os representantes já migraram para os motores mais modernos e energeticamente mais eficientes. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

As arrancadas, retomadas e ultrapassagens são feitas de forma honesta, mas sem qualquer excesso. O motor se esgoela, mas dá conta de executar as tarefas. A transmissão automática de seis velocidades proporciona trocas suaves e quase imperceptíveis. Se o motor deixa a desejar, o câmbio é o melhor do segmento.

Ficha técnica

Chevrolet Onix LTZ AT

Motor: Flex

Potência: 106 cv

Peso: 1.062 kg

Porta-malas: 280 litros

Tanque: 54 litros.

Produção: Gravataí

Preço Inicial: R$ 55.690

Preço final: R$ 60.890