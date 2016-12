Mudanças no visual e no trem de força

O Kia Rio chega recheado de novidades em sua nova geração. O visual mudou, assim como o trem de força e até a oferta de versões. As mudanças abrangem as variantes sedã e hatch e o modelo chega ao mercado mexicano a partir de janeiro de 2017, já como modelo 2018, com previsão de vendas de 2.500 unidades por mês.

Da fábrica mexicana virão os modelos a serem exportados para o Brasil, a partir de 2017, conforme a Kia anunciou no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, em outubro.

A quarta geração do Kia Rio tem uma nova frente com visual mais esportivo, elegante e atraente. O capô, faróis e grade são novos completamente novos. Nas laterais, o destaque fica para as novas rodas, que podem de 15 e 17 polegadas, de acordo com a versão. As versões topo de linha incorporam luzes de leds no conjunto ótico dianteiro e traseiro. Foto: Divulgação

A motorização também recebeu mudanças. A injeção direta de combustível deu lugar a uma tradicional injeção multiponto no motor 1.6 rende 126 cv e 15,7 kgfm de torque. São duas opções de transmissão, uma automática e outra manual, ambas de seis velocidades.

Se comparado com a geração anterior, o modelo perdeu, aproximadamente, 10 cv e 1 kgfm de torque, mas ganhou a opção do câmbio automático, que não existia. Entre outras melhorias mecânicas que o modelo recebeu, há um novo conjunto de suspensão, que foi reprojetado para proporcionar mais conforto aos ocupantes e sanar as queixas recebidas pelo modelo anterior nesse quesito.

Interior

Por dentro é tudo completamente novo. Desde os revestimentos dos bancos até os mostradores do painel. A qualidade do material plástico utilizado é superior e suave ao toque, diferentemente da geração anterior. O espaço para os passageiros é limitado na versão hatch e melhora na versão sedã. Em ambas prevalece o conforto. Foto: Divulgação

A lista de equipamento de série é longa: São seis airbags, freios ABS, controle eletrônico de estabilidade, assistente de arranque em subida, central multimídia de sete polegadas com Bluetooth e conectividade com Android Auto e Apple Car Play, sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré.

Os preços variam de 220 mil a 290 mil pesos mexicanos, aproximadamente R$ 37 mil a R$ 48 mil.

Primeiras impressões

Se fosse possível definir o novo Kia Rio em três palavras, elas seriam: macio, confortável e dinâmico. Macio e confortável ficam em evidência na condução. A suspensão filtra bem as imperfeições, transmitindo bastante tranquilidade para os ocupantes.

As trocas de marchas do câmbio manual são suaves e o curso da alavanca é curto, passando uma leve sensação de esportividade. Foto: Divulgação

Chama a atenção também a qualidade de fabricação de qualidade. Não há ruídos estranhos e todas as peças estão impecavelmente encaixadas e o isolamento acústico é muito bom. Não se nota ruído de vento em baixas ou altas velocidades.

O comportamento é bastante dinâmico, apesar dos 10 cavalos a menos que o motor produz na nova geração. A redução é imperceptível e a disposição do modelo em aceleração é muito semelhante ao do modelo anterior. O próprio declínio do tipo de injeção de combustível não afetou em nada o desempenho.

Além disso, o trabalho dos freios é o melhor e transmite mais segurança ao motorista.

O Novo Kia Rio é um ótimo produto. É um carro que é notável a qualidade dos materiais empregados, dos equipamentos de segurança e conforto.

A oferta de uma transmissão automática também é um fator que conta como ponto positivo na hora da compra.