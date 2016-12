Modelo à diesel tem tecnologia premium

Apesar da crise forte que assola o Brasil no mercado automotivo, a Toyota não tem o que reclamar sobre a nova geração do SW4. O SUV médio-grande registra, desde que foi lançado totalmente renovado, no final de fevereiro, 1.082 unidades emplacadas por mês – considerando o período de março, seu primeiro mês fechado, e novembro.

Boa parte desse sucesso vem do fato de se aproveitar do bom momento tanto para os utilitários esportivos quanto para as marcas premium. É que o SW4, apesar de não ser fabricado por uma marca de luxo – na Toyota Motor Corporation, a Lexus cumpre essa função –, tem preço competitivo frente a esse mercado em variantes de entrada, mas com recheio tecnológico superior. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

A estratégia “colou” e a expectativa de média entre 650 e 750 exemplares vendidos por mês foi superada com boa folga. Mérito principalmente da configuração SRX com motorização diesel, que pode ter cinco ou sete lugares e custar entre R$ 236.150 e R$ 241.550, respectivamente.

Apesar de ser construído sobre a mesma plataforma da Hilux, o SUV tem uma identidade visual própria e seu design mistura traços de elegância e sofisticação, deixando de lado a imagem mais robusta típica dos modelos com caçamba. Na frente, a grade é cromada e com barras laterais protuberantes em formato de “V” e alinhada aos faróis, que são de leds. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

O para-choque está mais robusto e, na lateral, a cintura do carro é enfatizada por um friso cromado até as partes inferiores da porta. Atrás, as lanternas – também em leds – traçam uma linha cromada ao longo da tampa do porta-malas. Luzes de neblina e sensores de estacionamento foram incorporados ao para-choque. Por dentro, o acabamento mistura detalhes metálicos e padrão madeira. Há dois porta-luvas, um deles refrigerado.

Conforto

A lista de itens de série é farta. Há volante multifuncional e sistema de entretenimento com tela touch de 7 polegadas que exibe imagens do GPS, TV digital e DVD, além de aceitar MP3 e tecnologia Bluetooth. O painel de informações tem display multifuncional colorido de 4.2 polegadas, emoldurado por duas colunas azuis, e indica o consumo de combustível, velocidade máxima, autonomia de condução, informações do áudio, navegação, temperatura exterior e até uma avaliação da condução, priorizando uma direção mais econômica. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

Na configuração SRX com motor diesel, só há opção de transmissão automática de seis velocidades. O turbodiesel tem 2.8 litros e gera 177 cv de potência e 45,9 kgfm de torque – é o mesmo propulsor utilizado na Hilux. A capacidade off-road do SUV médio-grande foi aperfeiçoada e conta com um novo interruptor eletrônico para selecionar a tração 4X4.

O novo chassi é 20% mais rígido e a carroceria tem aço de alta resistência e 66 pontos de solda a mais que a geração anterior. A suspensão também foi reforçada e itens como assistente de subida e descida, controle de tração ativo, sistema de bloqueio de diferencial traseiro, freios a disco ventilados nas quatro rodas, controle de estabilidade, assistente de reboque e sete airbags engrossam a lista de itens de segurança. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

Ponto a ponto

Desempenho

O novo motor 2.8 litros da SW4 é o mesmo que equipa a picape Hilux, ou seja, possui quatro cilindros em linha, com turbocompressor de geometria variável e intercooler.

Estabilidade

Apesar de ser pesada e alta, a SW4 faz curvas em alta velocidade com bastante eficiência e sem grandes movimentos de carroceria. Na maioria das vezes, apesar das dimensões avantajadas – são 4,79 metros de comprimento –, a impressão é a de se estar no comando de um veículo menor. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

Consumo

O InMetro testou a SW4 SRX com motor diesel e aferiu 9/10,5 km/l na cidade/estrada. O resultado foi 2,81 MJ/km de consumo energético e nota A na categoria e D no geral. Bom, visto que se trata de um modelo extremamente pesado.

Habitabilidade

Apesar de um tanto alta, a SW4 conta com alças que ajudam a acessar o habitáculo. O ângulo de abertura das portas é correto e facilita a entrada e a saída. Na traseira, é possível transportar três pessoas com tranquilidade e bastante bagagem no porta-malas.

Impressões ao dirigir

De cara, o Toyota SW4 impressiona pelo belo design. Apesar de herdar muitas características da picape Hilux, o SUV médio-grande argentino – sua produção é feita em Zárate, cidade situada na província de Buenos Aires – tem um visual que preza mais pela elegância que pela robustez. E isso se reflete em seu interior. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

O acabamento é superior à geração passada e a organização dos comandos facilita bastante a vida do motorista.

Achar a melhor posição para dirigir é bem fácil. Os ajustes do banco do motorista são totalmente elétricos e a climatização é garantida inclusive para os passageiros de trás. Ao dar a partida no motor – também a partir de um botão – e começar a trafegar com o SUV médio-grande da Toyota, nota-se o capricho no isolamento acústico. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

Em situações normais de trânsito, chega-se a esquecer de que se trata de um modelo com propulsor diesel. O barulho desagradável típico deste tipo de motor vem apenas quando se exige mais força – e aí é sem cerimônias mesmo, o que acontece com a maioria dos modelos.

Ficha técnica

Toyota SW4 SRX

Motor: Diesel

Potência: 177 cv

Tanque: 80 litros

Peso: 2.100 kg

Produção: Argentina

Preço: R$ 236.150