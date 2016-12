Se você vai aproveitar para viajar neste fim de ano ou em janeiro, é preciso estar atento à revisão do carro antes de pegar a estrada. Os cuidados dizem respeito também à documentação do condutor do veículo. São medidas simples, preventivas e importantes para que sua viagem não se transforme em dor de cabeça.

O primeiro passo é verificar se os documentos do veículo estão em ordem, com o licenciamento e IPVA em dia. A validade da CNH (carteira de habilitação) do motorista também deve ser conferida.

No veículo, é importante verificar as condições dos pneus, inclusive do estepe. Se houver bolhas é sinal de que existe algum dano na estrutura e uma substituição deve ser feita. O desgaste irregular na banda de rodagem é indicativo de desalinhamento da suspensão ou de pressão inadequada no pneu por longos períodos.

Cheque a pressão de todos os pneus e considere a quantidade de passageiros e bagagem que o carro irá carregar, pois quase todos os modelos exigem pressões diferentes para esta condição. O kit formado por chave de rodas, triângulo e macaco, que na maioria dos carros fica no porta-malas, embaixo do estepe, deve estar em ordem.

Verifique barulhos na suspensão como batidas secas, rangidos ou ruídos que dão a impressão de algo frouxo. Peças da suspensão sofrem desgastes e necessitam reparos. A falta de manutenção pode comprometer a segurança dos passageiros. Fique atento ao nível do óleo do motor, sua validade e os demais fluidos e filtros. Caso o prazo de troca esteja próximo, recomenda-se antecipar o processo.

A revisão deve checar se faróis, lanternas e piscas estão funcionando. Muitas vezes o problema é resolvido com uma simples substituição de lâmpadas. Confira também o funcionamento dos limpadores, desembaçadores, o estado de conservação das palhetas e o nível do reservatório de limpeza. Limpe bem os vidros, pois essa medida facilita o escoamento da água da chuva.