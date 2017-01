Hatch encara bem buracos e terra

É cada vez mais comum as marcas automotivas apostarem em versões aventureiras para seus hatches. Sejam elas realmente melhoradas com alguma aptidão diferenciada para o fora de estrada ou apenas com visual “off-road”.

A Fiat, que vem apostando na linha Way para aumentar o potencial de vendas de seus hatches, não fez diferente com o Mobi. E, de fato, as vendas do subcompacto começaram a decolar e ultrapassaram o patamar das 3 mil unidades mensais depois da chegada do Way. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Alterações na suspensão e a adição de barras de teto deixam o carrinho 6 cm mais alto que sua configuração de entrada – totalizando 1,55 metros de altura – e com aspecto que tenta ostentar certa robustez. Para isso, foram inseridos para-choques exclusivos e mais encorpados, molduras nas caixas das rodas e, para quem escolhe a topo de linha, Way On, rodas de liga leve de 14 polegadas.

Por dentro, algumas mudanças também aparecem. Caso dos tecidos exclusivos nos bancos – duas cores na On – e do acabamento em preto brilhante no painel. A identificação Way aparece na tampa traseira preta, em adesivo. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Motor

Mecanicamente, o motor é o mesmo 1.0 Fire de 75 cv e 9,9 kgfm de torque, já velho conhecido no Brasil. E que equipa a maior parte da gama Mobi – só a versão Drive já recebe o novo 1.0 Firefly de três cilindros.

A suspensão do Mobi Way ganha barra estabilizadora na dianteira e amortecedores de maior curso, além de ampliar em 15 mm a altura em relação ao solo. A Fiat ainda retirou do modelo a quantidade imensa de opcionais que costuma disponibilizar em outros carros de volume. No Mobi Way, os principais itens são entregues de série. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Para isso, o “recheio” é condizente com o segmento de hatches de entrada de hoje. Há ar-condicionado, direção hidráulica e vidros dianteiros e travas elétricas. Volante e banco do motorista com regulagem de altura e computador de bordo também fazem parte do pacote.

O rádio com Bluetooth e volante multifuncional, opcional no Mobi Way, é de série no Way On. Em termos de segurança, porém, não há nada além dos obrigatórios airbags frontais e freios ABS.

Sem a assinatura On, o Mobi Way parte de R$ 39.890, mas pode chegar a R$ 42.015 ao ganhar alarme antifurto e rádio integrado ao painel com RDS, entrada USB/Aux., Bluetooth com função Audio Streaming e volante multifuncional. Já o Mobi Way On vai a R$ 44.460. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Ponto a ponto

Desempenho

O motor 1.0 8V de 73/75 cv e torque de 9,5/9,9 kgfm com gasolina/etanol do Mobi Way é o tradicional de quatro cilindros da Fiat. Trata-se de um propulsor que gosta de trabalhar em giros altos.

Estabilidade

O carro é preparado para a buraqueira das estradas brasileiras e trechos de terra. Logo, convém não abusar da velocidade. Quando se acelera um pouco mais nas curvas, as rolagens de carroceria se tornam perceptíveis.

Conforto

Apesar de retrabalhada para encarar caminhos desnivelados, a suspensão do Mobi Way até absorve bem as irregularidades do piso. O maior problema do modelo, na verdade, é a falta de espaço interno.