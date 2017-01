GM planeja investimento de US$ 1 bilhão nos EUA, dizem fontes

A General Motors vai anunciar planos, nesta semana, para investir pelo menos US$ 1 bilhão nas fábricas dos Estados Unidos, de acordo com duas fontes familiarizadas ao assunto. A decisão tem como objetivo sublinhar o comprometimento da empresa com os empregos da indústria americana, na esteira das críticas do presidente eleito, Donald Trump, direcionadas às importações de carros do México por parte de algumas montadoras.

O anúncio da GM pode ser feito já amanhã, segundo as fontes. A companhia deve dizer que os investimentos devem resultar na criação de mais de mil empregos, mas o plano não especifica quais as fábricas poderiam aumentar o número de vagas.

O movimento acontece dias depois de Trump aumentar publicamente a pressão sobre as maiores empresas automobilísticas dos EUA. Durante sua coletiva de imprensa na semana passada, o presidente eleito agradeceu a Ford e a Fiat Chrysler por anunciarem planos de investimento que devem criar, juntos, mais de 2.700 empregos. Depois disso, ele se voltou para a GM.

“Eu espero que a General Motors faça o mesmo. E eu acho que eles farão”, disse Trump.

O conselheiro geral da GM, Craig Glidden, se recusou a confirmar as especificidades do anúncio, mas disse que qualquer investimento a ser revelado pela empresa tem de ser planejado e não é uma resposta à pressão de Trump.

Fonte: Dow Jones Newswires.