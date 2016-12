Geração maior, mais leve e tecnológica

O Volkswagen Tiguan ganhou uma nova geração no mercado europeu. Completamente renovado, o modelo chega com visual robusto e que transmite imponência. O aumento no tamanho geral também é encontrado no interior. O modelo ganhou em espaço interno, proporcionado pela sua nova construção.

Primeiro utilitário esportivo construído sobre a plataforma MQB – a mesma do hatch Golf e do sedã Audi A3 -, o novo Tiguan ficou 50 kg mais leve que o antecessor. Visualmente, o modelo adotou um design caracterizado por formas quadradas, com linhas expressivas, que lembram muito o conceito Taigun, apresentado três anos atrás.

A frente tem visual agressivo e imponente, com faróis retangulares e uma enorme entrada de ar no para-choque. A linha de cintura lateral exalta robustez e se estende até a traseira, onde lanternas no formato de bumerangue completam o visual. Foto: Divulgação

Por dentro, apesar de ser tudo novo, continua com a mesma cara de carros da Volkswagen. As linhas continuam sóbrias e sólidas. No geral, o desenho se aproxima do atual Golf. A lista de equipamentos é vasta de série.

As versões de entrada contam com tela touch monocromática de 5 polegadas na função de central multimídia. Há ainda detectores de pedestres à frente com frenagem automática de emergência, além de assistente de mudança de faixa.

As configurações intermediárias utilizam sistema multimídia com tela sensível ao toque de cinco polegadas colorida, que cresce para oito polegadas nas versões topo de linha, que adotam ainda os sistemas Android Auto, Apple CarPlay e Mirror Link, bem como navegação GPS. O encantador painel de instrumentos digital é vendido como opcional, assim como o teto solar panorâmico.

Foto: Divulgação

Na Europa o Volkswagen Tiguan oferece fartas opções de motores. São oito os motores disponíveis, sendo quatro TSI a gasolina e quatro TDI a diesel. Os propulsores a gasolina terão 125, 150, 180 ou 220 cv de potência, enquanto os abastecidos a diesel oferecerão 115, 150, 190 ou 240 cv. A tração é sempre dianteira, mas há opção integral para versões topo de linha.

Os preços variam de 27.550 euros (aproximadamente R$ 97 mil) na versão de entrada a 45.500 euros (R$ 160 mil) na versão topo de linha. Ainda não há previsão de vendas da nova geração do Tiguan no Brasil. Guido Rubagotti_infomotori.com_Itália

Primeiras impressões

O teste do Volkswagen Tiguan só confirmou as expectativas geradas. Seus pontos fortes são a direção, bastante suave e precisa e o acerto de suspensão, que filtra bem as irregularidades do terreno e proporciona bastante segurança em curvas.

Basicamente, pode-se dizer que o novo Tiguan vai bem tanto em trechos sinuoso de estrada, com curvas acentuadas e de maior velocidade, assim como em linha reta, por ser extremamente silencioso e confortável.

A gama de motores garante sempre um passeio suave e a potência necessária. Para um desempenho com foco em esportividade há uma versão diesel de 240 cv.

Para o uso urbano e com foco em eficiência energética, o motor 1.6 de 115 cv, que equipa as versões mais básicas é mais do que suficiente, uma vez que garante 185 km/h de velocidade máxima e uma aceleração de zero a 100 km/h em 10,9 segundos.

O motor mais básico impressiona mesmo pela sua economia. A média declarada pela fábrica é de 20,8 km/l. Impressionante ao levar em consideração o peso do carro, que é de 1.499 kg.