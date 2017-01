Ford incorpora melhorias na F-150

Uma liderança de 35 anos poderia provocar comodismo. Contudo, não é o que acontece existe quando o assunto é a Ford F-150. A fabricante continua promovendo melhorias na F-150, veículo mais vendido dos Estados Unidos há mais de três décadas. Só em 2016 foram 820.799 unidades emplacadas.

As mudanças da F-150 se concentram no design, na tecnologia e nos motores. Não há nova geração, por enquanto. Foto: Divulgação

As novidades começam pela carroceria. Ela tem uma combinação exclusiva de materiais resistentes à corrosão, que tornam a picape ainda mais forte. O chassi de aço e a carroceria de liga de alumínio militar de alta resistência reduzem o peso e garantem a maior capacidade de carga útil da categoria.

Nova frente

A F-150 2018 ostenta uma aparência mais robusta. A picape estreia uma nova frente, que redesenha as linhas dessa geração, com a iluminação em forma de C levemente revista e principalmente pelas novas entradas de ar no para-choque e grade. Foto: Divulgação

A tampa traseira da caçamba e as lanternas também foram redesenhadas e as rodas têm seis opções de desenho, de 17 a 22 polegadas.

Mas as mudanças mais significativas da F-150 ficam debaixo do capô. O novo motor V6 3.3 litros com injeção direta oferece a mesma potência de 286 cv e torque 35 kgfm do V6 3.5 anterior, mas com mais eficiência. Foto: Divulgação

O novo 2.7 EcoBoost de segunda geração traz tecnologias avançadas de dupla entrada de admissão, injeção direta, baixo atrito interno e maior robustez para melhorar os níveis de potência, eficiência, qualidade e durabilidade.

O motor V8 5.0 de aspiração natural também traz melhorias significativas para aumentar a potência e o torque.

A linha conta ainda com o primeiro motor diesel oferecido na F-150, o 3.0 Power Stroke, projetado, desenvolvido para o modelo e inédito. A transmissão é automática de 10 marchas para todas as versões e motores.