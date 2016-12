Ferrari J50: Comemoração exclusiva

Para coroar a comemoração de 50 anos da marca no Japão, a Ferrari anunciou uma edição limitada do modelo para o país. Trata-se da J50, baseada na 488 Spider e limitada a 10 unidades. A criação ficou por conta do departamento de projetos especiais e o Ferrari Styling Center de Maranello.

A ideia foi criar design inspirado nos targa da marca vendidos entre os anos 1970 e 1980. Isso explica porque o teto rígido retrátil da 488 Spider foi substituído por duas placas de fibra de carbono removíveis. Foto: Divulgação

O design futurista é completamente inédito. Além dos estreitos faróis de leds, há uma linha que divide toda a dianteira e vai até a tomada de ar lateral, lembrando modelos como GTO, F40 e F50.

As lanternas são compostas por duas peças individuais, algo que não se via desde a F430 e as rodas forjadas são exclusivas de 20 polegadas.

O motor herdado da 488 Spider recebeu pequenas mudanças para render 20 cv extras, passando aos 690 cv. Sendo assim, a Ferrari J50 alcança os 100 km/h em 3 segundos e chega à máxima de 325 km/h.