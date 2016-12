Certos confortos antes disponibilizados apenas em versões de topo de categorias superiores estão ganhando cada vez mais espaço entre os modelos de entrada. Por isso, a Toyota tratou de incrementar o hatch Etios, em sua linha 2017, com a adoção de câmbio automático de quatro marchas em todas as suas configurações. E se deu muito bem.

O modelo conseguiu crescer 7,2% nas vendas entre janeiro e novembro deste ano, diante de um mercado que registrou queda geral de 20,8% no mesmo período. Boa parte desse crescimento se deve à boa relação custo/benefício do carro – principalmente na variante 1.5 XLS, que traz vasta lista de itens de série, sem grandes apelos estéticos comuns às versões mais caras. No caso do Etios, tais “adereços” ficam para a configuração Platinum. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Mas as mudanças inseridas no Etios 1.5 XLS vão bem além da retirada da embreagem. O motor – assim como o 1.3, exclusivo da versão X – deixou de ser importado e agora é produzido em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ganhou ainda duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape, balancins roletados, que substituem os antigos tuchos hidráulicos, e cabeçote redesenhado.

Na mudança, a taxa de compressão foi de 12,1:1 para 13:1 e a montadora japonesa conseguiu elevar potência e torque. O 1.5 rendia de 92/96,5 cv com gasolina/etanol no tanque, mas na linha 2017 passou a entregar 102/107 cv com os mesmos combustíveis. Já o torque foi de 13,9 kgfm – tanto com gasolina quanto com etanol – para 14,3/14,7 kgfm.

O tanquinho de gasolina para as partidas foi abolido e a direção elétrica e molas e amortecedores foram recalibrados. Batentes da suspensão passaram a ser hidráulicos e, por dentro, a adoção do painel digital mudou a experiência do condutor. Trata-se de uma tela de 4,2 polegadas em TFT, dividida em duas partes. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Do lado esquerdo ficam o velocímetro, mostrador de combustível e os hodômetros digitais. Do direito, as informações são configuráveis, entre dois tipos de tacômetro – em barra ou simulando um mostrador analógico –, informações sobre consumo e outros dados do computador de bordo.

Equipado

A lista de itens de série é farta. Ar-condicionado, direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos garantem o conforto do condutor. O entretenimento fica por conta da central multimídia capaz de espelhar celulares, de fábrica na configuração XLS. Por fora, rodas de liga-leve, faróis de neblina e aerofólio traseiro estão presentes, mas sem qualquer outro instrumento que favoreça a aparência.

O câmbio automático ainda adiciona ao modelo controle de velocidade de cruzeiro. O preço é de R$ 60.550. Diante da concorrência com desempenho similar e sem pedal de embreagem, se mostra atraente.

O próprio crescimento de 2.910 emplacamentos mensais em 2015 para 3.120 em 2016, mesmo diante da incansável retração do mercado, favorece essa interpretação. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Ponto a ponto

Desempenho – Esse é um dos pontos altos do modelo. São apenas quatro marchas, mas a transmissão é bem escalonada e não aparecem buracos na aceleração ou mesmo trancos nas trocas.

Habitabilidade – Não existem tantos porta-objetos na cabine, mas há espaço suficiente para guardar objetos que normalmente precisam estar próximos do condutor

Design – O visual é antiquado e esse nunca foi um chamariz do modelo. Tem certo ar de década de 1990.

Conforto – O Etios é um hatch compacto. Quatro ocupantes viajam com alguma tranquilidade se houver generosidade da parte dos ocupantes dianteiros.

Impressões ao dirigir

O Toyota Etios XLS causa reações bem distintas para quem conduz e apenas observa o modelo. O visual – que já chegou cansada e antiquado mesmo em seu lançamento no Brasil, em 2012 – decepciona demais pela total ausência de aspectos contemporâneos ou mais atraentes aos olhos de quem valoriza questões estéticas nos automóveis.

Em contrapartida, basta analisar sua lista de equipamentos e seu desempenho em movimento para se deparar com uma racionalidade que faz dele uma boa opção entre os hatches compactos vendidos no país.

Não se trata da configuração topo de linha – esse posto fica com a Platinum, que adiciona cerca de R$ 4 mil a mais na conta por adereços visuais. Mesmo assim, o Etios XLS já se mostra bem equipado na comparação direta com o segmento. A central multimídia é eficiente, capaz de espelhar celular, e o painel digital centralizado se destaca não só pela beleza, mas também por sua funcionalidade. É bem fácil verificar a velocidade do veículo e a iluminação é bem charmosa. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

Na rua, o Etios 1.5 XLS se sai bem tanto em tráfego urbano quanto no rodoviário. Na cidade, o fato do torque máximo só estar disponível em 4 mil giros faz com que ele se mostre menos ágil na cidade. Nada que o prejudique tanto, mas definitivamente não é o compacto mais instigante nesse quesito.

Na estrada, ultrapassagens e retomadas são favorecidas pela boa relação entre o câmbio automático de quatro marchas e o propulsor. Mas, nessas horas, a cabine é invadida pelo ruído do motor, um pouco incômodo.

O Etios se dá bem nas curvas. As rolagens de carroceria não são sentidas e a suspensão, um pouco mais firme, ajuda a mantê-lo em equilíbrio. A direção é bem leve em velocidades baixas, mas sua firmeza aparece conforme o velocímetro sobe.

Decepciona um pouco a ausência de controle de estabilidade e tração no carro, apesar de se posicionar acima dos R$ 60 mil. Mas uma coisa é certa: o Etios XLS não instiga muito a vontade do motorista de pisar fundo no acelerador.

Ficha técnica

Toyota Etios XLS automático

Motor: Flex

Transmissão: Câmbio automático de quatro marchas à frente e uma a ré. Tração dianteira. Não oferece controle eletrônico de tração.

Potência máxima: 102 cv com gasolina e 107 cv com etanol a 5.600 rpm.

Pneus: 185/60 R15.

Freios: Discos ventilados na frente e tambores atrás.

Peso: 965 kg.

Capacidade do porta-malas: 270 litros.

Tanque de combustível: 45 litros.

Preço: R$ 60.550.