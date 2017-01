Carro é a aposta da marca no ‘futuro’

A Toyota escolheu a palavra ‘Mirai’, que significa futuro em japonês, para definir sua aposta em mobilidade. Um carro que revoluciona o funcionamento dos motores e, principalmente, a emissão de poluentes. Com tamanho semelhante ao do Toyota Camry, o Mirai visa a sustentabilidade e ostenta um visual futurístico.

A razão de ser do Mirai é a sua célula de combustível. Nela, o hidrogênio se combina com o oxigênio do ar e produz água e eletricidade. A eletricidade liberada pela célula é armazenada numa bateria convencional. Foto: Divulgação

De lá, ela alimenta o motor elétrico que move o veículo. Freios regenerativos reforçam a carga da bateria durante as frenagens.

A tecnologia não é nova. Conhecida desde os anos de 1960, já foi testada em automóveis, barcos, motocicletas e até em um avião. A inovação fica justamente por ela nunca ter sido usada em larga escala, por conta do seu custo elevado e pela necessidade de postos de abastecimento equipados com hidrogênio. Foto: Divulgação

Plataforma

O Toyota Mirai usa uma versão esticada da plataforma do Prius e tem um motor elétrico de 154 cv e 34,1 kgfm de torque – o mesmo utilizado no Lexus RX450h -, enquanto a bateria é a mesma do Camry Hybrid. Dessa forma, incorporando tecnologias utilizadas em outros modelos, a Toyota conseguiu baratear o custo do projeto.

As baterias são alocadas no porta-malas e alimentadas diretamente pela célula de combustível ou pela recuperação da energia dos freios. Já os tanques, somam 125 litros de hidrogênio sob alta pressão e são instalados debaixo do banco traseiro e do piso do porta-malas. Sua autonomia pode ultrapassar os 650 km, sempre com o modo de condução eco ativado. Foto: Divulgação

O visual futurista segue a linha do Prius, veículo híbrido mais vendido do mundo. Por dentro, o acabamento e materiais utilizados são superiores para justificar o preço mais alto. O espaço interno é semelhante ao do Camry, maior sedã da marca japonesa.

Com preço tabelado de US$ 57.500 (R$ 187.500), o Mirai não é exatamente barato. No entanto, levando em consideração a tecnologia aplicada e sua autonomia, o modelo do futuro não é uma compra tão irracional. Foto: Divulgação

Primeiras impressões

A semelhança com o Prius é inevitável. Seja pelo visual futurista e um pouco duvidoso, seja pela forma como se move ou até mesmo pelo interior. No entanto, tudo fica em um degrau superior ao híbrido mais vendido no planeta. Tudo ali transborda tecnologia.

O funcionamento do Mirai é idêntico ao de um carro elétrico comum. O motor de 154 cv e 34,1 kgfm de torque é expressivo. Como todo veículo elétrico, a entrega total do torque logo na arrancada impressiona e faz com que o corpo cole no banco. Foto: Divulgação

A Toyota afirma que o zero a 100 km/h é cumprido em 9,6 segundos, número digno de um automóvel com proposta esportiva, o que nunca foi o objetivo.

O Mirai é surpreendentemente tranquilo e refinado, passando um apenas ligeiro zumbido, típico em carros elétricos. A direção e suspensão são completamente anestesiadas e suaves, demonstrando um claro foco em conforto.