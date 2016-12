Camaro SS: O centro das atenções por onde passa

A produção do Chevrolet Camaro começou há exatos 50 anos com um objetivo claro: rivalizar com o icônico Ford Mustang. Tarefa difícil, que só foi alcançada há seis anos, com o lançamento de sua quinta geração.

A sexta, apresentada no ano passado no Salão de Detroit e com início de vendas previsto para o fim do primeiro trimestre de 2017 no Brasil na versão SS, tanto nas carrocerias cupê e conversível, segue na função de se desafiar, mas principalmente nas questões mecânicas e eletrônicas.

Tanto que mirou justamente no que foi mais criticado em 2010: a plataforma pouco direcionada a um comportamento verdadeiramente esportivo. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

O visual no estilo “muscle car” foi mantido, mas as dimensões e arquitetura são completamente novas. O motor da configuração SS também mudou: trata-se de um V8 de 6.2 litros de injeção direta e 461 cv de potência e 62,9 kgfm de torque – o mesmo do Corvette Stingray, mas com cerca de 20% de seus componentes feitos exclusivamente para o Camaro.

A transmissão é automática de oito marchas com sistema Active Select, com possibilidade de trocas manuais por aletas atrás do volante. A título de comparação, antes eram apenas seis marchas e 406 cv.

O esportivo traz ainda seletor de modo de condução – quatro no total, sendo eles Passeio, Esportivo, Neve e Pista –, sistema de vetorização do torque, freios de alta performance Brembo com assistência de frenagem de urgência, alertas antidistração, oito airbags, pneus mais largos, teto solar, faróis de xenônio e lanternas com leds.

Específicas

Aproximadamente 70% dos componentes da arquitetura do Camaro foram desenvolvidas especificamente para o carro, que está estruturalmente 28% mais rígido e 83 kg mais leve, de acordo com a Chevrolet. Já a distribuição de peso é praticamente idêntica entre os dois eixos, graças ao uso abundante de materiais nobres, como aço de alta resistência e alumínio.

Só no sistema de suspensão houve redução de 12 kg, com conjunto dianteiro McPherson com geometria específica, barra estabilizadora e pivô duplo e traseiro do tipo independente com cinco braços. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

Em relação às dimensões, o Novo Camaro diminuiu em tudo. São 5 mm a menos no comprimento, 2 mm na largura, 3 mm na altura e 4 mm no entre-eixos. A dianteira é marcada por um elemento retangular que, ao fundo, emoldura os faróis e a grade, fazendo alusão ao modelo da primeira geração.

O capô alongado reforça o porte atlético do veículo e os faróis têm lâmpada de xenônio e luz diurna em leds para favorecer a visibilidade. Novas entradas no capô e no para-choque expressam esportividade e refrigeram freios e o motor V8.

De perfil, se destacam as saias esculpidas na própria carroceria e a linha de cintura elevada, com janelas estreitas e de formas angulares marcantes, além das rodas raiadas de 20 polegadas.

Já atrás, seguem as tradicionais lanternas horizontais de dois elementos, mas com aspecto contemporâneo e leds. Enquanto o cupê soma teto solar elétrico à sua lista de equipamentos de série, o conversível ganha capota com acionamento retrátil completamente automático.

A operação pode ser feita remotamente pela chave ou por um botão no console com o carro em movimento até 50 km/h.

Cabine

A cabine do Camaro também mudou. Traz painel customizável, sistema multimídia com Android Auto e Apple Car Play, alto-falantes Bose, carregador wireless para smartphone, volante com aquecimento, bancos dianteiros com ventilação, ajuste elétrico e memória, ar-condicionado dual zone e partida remota da ignição.

Outra novidade é o intensificador de som do motor para a cabine, que torna o ronco mais envolvente à medida que o giro do propulsor sobe. O preço de tudo isso, no entanto, ainda não está definido. Isso porque dependerá da variação do preço do dólar até o momento de seu lançamento.

Ficha técnica

Chevrolet Camaro SS

Motor: Flex

Transmissão: Câmbio automático com modo manual sequencial de oito marchas à frente e uma a ré. Tração traseira. Oferece controle de tração.

Freios: Discos ventilados nas quatro rodas com ABS.

Carroceria: Cupê ou conversível em monobloco com duas portas e quatro lugares.

Lançamento no Brasil: Primeiro trimestre de 2017.

Produção: Michigan, Estados Unidos.

Preço no Brasil: A definir.