Aventador traz frente mais agressiva e com apliques de fibra de carbono

O Lamborghini Aventador recebeu a sua primeira grande atualização. O superesportivo que ocupa o topo da gama de modelos da marca italiana ganhou novidades no visual e no trem de força.

Esteticamente, a frente do carro ficou mais agressiva, com apliques de fibra de carbono no spoiler dianteiro e com o novo desenho dos para-choques. Na traseira as mudanças foram mais sutis, como retoque nas lanternas e apliques pretos no difusor. Foto: Divulgação

Além de estéticas, as mudanças ajudaram na aerodinâmica do modelo, que ganhou mais downforce em altas velocidades.

O insano motor V12 foi reajustado, passando a render bizarros 740 cv e 70,3 kgfm de torque. O modelo agora pode chegar aos 350 km/h e acelera de zero a 100 km/h em 2,9 segundos. O câmbio continua o automatizado de sete marchas.

A linha 2017 do modelo também ganhou rodas traseiras que esterçam e a suspensão passa a ter novos amortecedores controlados magneticamente. Por dentro as novidades são o novo sistema multimídia e uma nova tela, totalmente digital, que substitui o quadro de instrumentos.

Na Europa, o novo Aventador vai custar 281.555 euros, cerca de R$ 990 mil em conversão direta.