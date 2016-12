Avaliação da scooter Yamaha NMax

As scooters têm andado na contramão do mercado geral de duas rodas no Brasil. Enquanto o emplacamento de motocicletas em geral caiu 28,5% este ano, elas venderam 6% a mais que em 2015. E o fato novo nessa equação foi a Yamaha, que retornou ao segmento em abril com a NMax 160. Nos primeiros oito meses de vendas, o modelo já assumiu o segundo lugar no ranking de scooter, com uma média 800 vendas por mês – só perde para a Honda PCX, que emplaca 1.900 unidades a cada mês.

Em valores, tamanho e estilo, a scooter da Yamaha rivaliza diretamente com Honda PCX 150.

Ela é oferecida por R$ 11.690 enquanto o modelo da Honda sai por R$ 10.800. Mas há alguns detalhes que justificam esta diferença de preço. Entre as três, é a única que oferece freios a disco na frente e atrás com ABS. Foto: Isabel Almeida / Carta Z Notícias

A da Honda tem apenas freios que combinam a ação nas rodas e tambor na traseira. A NMax também mostra mais força que a rival. Seu propulsor de 155 cc gera 15,1 cv de potência a 8 mil rpm e 1,47 kgfm de torque a 6 mil giros. Já a PCX tem motor com 149,3 cc, 13,1 cv e 1,36 kgfm. Ambas têm câmbio CVT, faróis full led, suspensão traseira bichoque, espaço para capacete sob o banco e outros pequenos luxos.

A chegada da NMax não chegou a provocar uma retração nas vendas da PCX, mas a tendência é incomodar na medida que for ficando conhecida no mercado. A scooter da Yamaha faz parte de uma estratégia bem agressiva que a marca japonesa assumiu nos últimos anos.

A tática é brigar em cada segmento com um modelo mais forte e tecnológico que os concorrentes diretos, mesmo que isso afete um pouco o preço. Afinal, estas scooters não chegam a ter preços proibitivos, mas atuam em um segmento que vende a imagem de luxo.

Impressões ao pilotar

Pilotar a NMax ou outra scooter no trânsito pesado exige um pouco de coragem. Mas só no inicio. Depois dos primeiros metros e primeiras arrancadas nos semáforos com o modelo da Yamaha, a exigência passa a ser conter o entusiasmo. A facilidade de controle, a potência e torque disponíveis de forma imediata e a posição confortável e relaxada de conduzir criam uma conexão quase atávica entre piloto e scooter.

Esta destreza toda da NMax só encontra um limite: as rodas de 13 polegadas não são as mais indicadas para o tipo de pavimentação mais comum no Brasil, que é o off-road no asfalto. Isso porque nos buracos e imperfeições, a direção perde um pouco de desenvoltura.

A medida das rodas não chega a afetar a estabilidade, que é excelente. Só que a maciez do banco, em geral correta, nem sempre consegue conter o baque. No mais, ela é prática como qualquer scooter: tem espaços sob o banco para mochila quando em movimento e capacete quanto estacionada, é leve para manobrar e é simples de usar.

A NMax é uma scooter prática, dinâmica e confortável. Para para o uso no Brasil se torna necessário olhar bem onde se está pisando.