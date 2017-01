Audi investe em luxo e esportividade

O segmento de utilitários esportivos nunca esteve tão ativo como nos últimos anos. Prova disso foram os inúmeros lançamentos, reflexos do crescimento das vendas desse tipo de veículo. É o caso do Audi Q2, novo SUV compacto da marca, que aposta em um visual mais esportivo para iniciar mais um subsegmento.

Seu perfil cupê realça a esportividade e, com apenas 4,19 metros de comprimento, é sob medida para o uso urbano diário e recreativo, com um projeto voltado para a funcionalidade e um público alvo mais jovem, de acordo com a Audi. Foto: Divulgação

As demais dimensões do pequeno crossover são 1,79 m de largura, 1,51 m de altura e entre-eixos de 2,60 m. Para efeito de comparação, o Audi Q2 tem porte semelhante ao de modelos vendidos no Brasil, como o Jeep Renegade e o Honda HR-V, mas ainda é um pouco mais compacto.

A oferta de motores é ampla: são três motores a gasolina, todos TFSI: 1.0 de três cilindros, com 116 cv, 1.4 de 150 cv e 2.0 de 190 cv. Com diesel, as opções começam com um 1.6 de 116 cv e conta com duas versões do 2.0 TDI, com 150 e 190 cv. Foto: Divulgação

Todos os motores podem utilizar transmissão automatizada de dupla embreagem e sete velocidades ou câmbio manual de seis marchas. A exceção fica para os 2.0 TDI e TFSI, exclusivos com o câmbio automatizado. No sistema de tração, apenas os modelos de 2 litros possuem tração integral Quattro como opção. De série todas as versões têm tração dianteira.

Design

Visualmente, o desenho não segue tão à risca a identidade atual da Audi, o que dá mais personalidade ao utilitário. Destaque para a ampla grade e para a última coluna pintada na cor prata ou cinza. O interior possui design limpo e simples, algo visto na família A3 e que não agrada todos. A tela do sistema multimídia é retrátil e fica na parte superior do painel. Foto: Divulgação

Com preços a partir de 25 mil euros (R$ 86 mil) no mercado europeu, o crossover da Audi deve desembarcar no Brasil em meados de 2017.

Primeiras impressões

Na prática, o Q2 pode ser definido um modelo urbano, ideal para o uso diário, mas também para lazer, combinando beleza e funcionalidade. O desenho chama bastante atenção logo de cara, principalmente o teto baixo e descendente, típico desses veículos que buscam um aspecto cupê. Foto: Divulgação

A vista lateral é dominada pela linha de cintura, que acentua os arcos de roda. O interior é clássico e simples, seguindo a linha adotada no Audi A3. Poucos botões, espaço razoável e boa visibilidade. O espaço é confortável para até cinco pessoas e a uma ampla abertura das portas ajuda a facilitar no embarque ou desembarque.

O alto nível de equipamentos de série é um diferencial em relação à categoria. Ao volante, o Q2 se comporta como se espera de um Audi. A condução é segura e confiável.