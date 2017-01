Apesar de escândalo, vendas mundiais da Volks crescem em dezembro

A Volkswagen anunciou uma alta nas vendas nos veículos da marca em dezembro na comparação anual, a despeito da investigação criminal nos Estados Unidos sobre o escândalo de emissão de gases. A montadora vendeu 567.900 veículos em dezembro passado, alta de 16% em relação ao ano anterior, um número bastante ajudado pelo desempenho na China.

“Estes resultados encorajadores em relação ao fim de 2016 nos dão confiança para 2017”, afirmou Jurgen Stackmann, membro do conselho da Volkswagen.

Em função do anúncio, as ações da montadora subiam 3,96% às 8h39 (de Brasília), na bolsa de Frankfurt.

O movimento acontece apesar do reconhecimento, pela fabricante de automóveis, de que ela fraudou milhões de veículos a diesel para esconder emissões maiores do que as que apareciam em testes com gases estufa.

Herbert Diess, executivo da empresa, afirmou no domingo que a montadora pretende encerrar em breve a investigação nos Estados Unidos.

Fonte: Dow Jones Newswires.