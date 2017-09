Yamaha define holandês como substituto de Rossi na etapa de Aragão

A Yamaha definiu nesta segunda-feira o substituto do lesionado Valentino Rossi para a próxima prova da temporada 2017 da MotoGP, a etapa de Aragão, na Espanha. Nesta segunda-feira, a equipe anunciou que o holandês Michael van der Mark vai ocupar a vaga do italiano no fim de semana da prova agendada para 24 de setembro.

Van der Mark compete no Mundial de Superbike pela Yamaha, ocupando o sétimo lugar nesta temporada. Agora, o holandês participará pela primeira vez de uma etapa da MotoGP. Porém, ele já competiu em categorias de suporte, casos da Moto3, com sete provas em 2010, e também de uma corrida da Moto2 em 2011.

A Yamaha destacou que Rossi vem se recuperando bem das lesões sofridas durante um treino de enduro, mas o seu retorno às pistas só deverá ocorrer na etapa do Japão, que está agendada para 15 de outubro, no circuito de Motegi. O italiano teve fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita e precisou ser operado após se acidentar no fim de agosto.