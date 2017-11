Williams confirma Kubica em teste após GP de Abu Dabi

Um dia após negar acerto com Robert Kubica para a próxima temporada, a Williams confirmou o polonês nos testes que serão realizados no Circuito de Yas Marina após o GP de Abu Dabi. Kubica fará o teste junto do russo Sergey Sirotkin e do canadense Lance Stroll, titular da equipe britânica.

As sessões serão realizadas nos dias 28 e 29, terça e quarta-feira respectivamente, da próxima semana. O objetivo é testar os pneus que a Pirelli elabora para a próxima temporada da Fórmula 1. Será a última atividade deste ano da fornecedora italiana, que cancelou o teste programado para o Autódromo de Interlagos, após o GP do Brasil, alegando falta de segurança.

Será o terceiro teste de Kubica com a Williams. O polonês, que correrá nos dois dias de atividade, é o franco favorito a ficar com a vaga de Felipe Massa no time britânico para 2018. O brasileiro não teve o seu contrato renovado e vai se despedir da categoria em Abu Dabi.