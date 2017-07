Vettel comemora treino ‘impecável’ e exibe confiança para seguir na liderança

O alemão Sebastian Vettel superou a frustração da corrida passada com a pole position obtida neste sábado, em Budapeste. O piloto da Ferrari exaltou o desempenho “impecável” do carro no treino classificatório do GP da Hungria e exibiu confiança para a prova deste domingo, que pode alterar a liderança do Mundial de Pilotos.

“Foi impecável, não tivemos qualquer problema. O carro estava fantástico hoje. Foi realmente um prazer pilotá-lo”, disse Vettel, após cravar sua 48ª pole position da carreira.

A sensação de alívio pela pole se devia à decepção na corrida passada. Vettel se encaminhava para o pódio em Silverstone quando um furo no pneu o tirou da boa colocação. Terminou a prova em sétimo lugar, enquanto Lewis Hamilton venceu a prova. O inglês acabou reduzindo para apenas um ponto a vantagem de Vettel na liderança do campeonato.