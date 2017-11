Vettel celebra desempenho do carro em Abu Dabi

O alemão Sebastian Vettel se mostrou bastante satisfeito com seu desempenho no primeiro dia de treinos livres para o GP de Abu Dabi de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, o piloto da Ferrari liderou a primeira sessão e foi o segundo colocado na segunda, atrás do campeão Lewis Hamilton, resultado que o deixou animado para a prova de domingo e até para a próxima temporada.

“Eu acho que estamos prontos para o ano que vem, mas agora é importante terminar esta temporada da maneira correta, porque quanto melhor o resultado, melhor o ânimo da equipe. Sábado é sempre particular e difícil, mas vamos ver o que acontece. Precisamos fazer tudo certo. Esta não é a pior pista para ultrapassar, mas, normalmente, depende de onde você tenta ultrapassar”, declarou.

Depois de um bom início de temporada, Vettel caiu na segunda metade e deverá se contentar com o vice-campeonato – ainda pode ser ultrapassado por Valtteri Bottas, da Mercedes. Mas ao contrário do que aconteceu em boa parte das últimas corridas, o alemão celebrou o acerto do seu carro e considerou que serão necessários poucos ajustes para o fim de semana.