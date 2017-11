Vettel admite superioridade da Mercedes no primeiro dia em Interlagos

Segundo colocado na temporada, Sebastian Vettel andou atrás dos carros da Mercedes e disputou posições com os pilotos da Red Bull nos dois primeiros treinos livres do GP do Brasil, realizados nesta sexta-feira, em São Paulo. Na primeira vez que foi para a pista, o alemão ficou em sexto. Mais tarde, melhorou um pouco, cravou 1min09s875 e conquistou a quarta colocação.

“As Mercedes parecem que estão mais rápidas. Vai ser difícil superá-las, então, a briga ficará entre a Red Bull e nós mesmos”, disse Vettel que ficou satisfeito com o resultado e animado com o tempo ensolarado, o que contrariou as previsões. “Eu acho que foi bom, pelo menos não choveu. Foi melhor do que esperávamos. A Mercedes foi mais rápida, mas ainda estamos perto.”

Kimi Raikkonen foi melhor que seu companheiro nos treinos da manhã, ficando na terceira posição, com o tempo de 1min09s744. À tarde, terminou na sexta posição, com marca acima de 1min10s. “Esta configuração está bem no meu carro, mas é apenas sexta-feira e continuaremos trabalhando. Os pneus serão parte fundamental no fim de semana e também antes da corrida”, considerou.