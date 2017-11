TMG Racing comemora 5ª vitória do ano

Foto: José Mário Dias / SHELL RACING

A equipe TMG Racing, de Americana, que em função de uma parceria se apresenta na atual temporada da Stock Car como Shell Racing, conquistou a quinta vitória no ano na etapa de Goiânia, realizada no último domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Átila Abreu foi quem levou o time ao lugar mais alto do pódio, ao cruzar a linha de chegada mais rápido na segunda corrida do dia. Na primeira bateria, Ricardo Zonta, também da TMG, ficou em segundo, atrás somente do líder isolado da competição, Daniel Serra.

Com a segunda vitória em 2017 e a décima na Stock Car, Átila Abreu consolidou a terceira posição no campeonato, mas não tem mais possibilidades de título. O vice-campeonato, no entanto, ainda é possível para o sorocabano do carro #51, com a pontuação dobrada na última etapa, em Interlagos, dia 10 de dezembro. Estarão em disputa os últimos 60 pontos da temporada, 30 em cada bateria.

LEIA TAMBÉM: Shell segue com Átila e Zonta no grid para 2018

MB CHALLENGE

No Mercedes-Benz Challenge, que também teve sua penúltima etapa do ano realizada em Goiânia no fim de semana, o piloto americanense André Moraes Junior, da PGL Racing, ficou em terceiro, atrás do vencedor Marcos Paioli e de Flávio Andrade. Como o líder Cláudio Simão chegou apenas em sétimo, André Moraes ainda sonha com o título da categoria C250 Cup, já que conseguiu diminuir a diferença para o primeiro colocado para apenas 9 pontos.