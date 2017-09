Thiago Camilo supera Daniel Serra e garante a pole da Stock Car em Londrina

“Ontem (sexta-feira) à noite decidimos inverter os motores dos carros porque perdia um pouco de força nas retas. O meu companheiro de time, Galid, também colaborou para essa conquista. Estou disputando o campeonato com o Daniel (Serra), então foi bom tirar essa pole dele”, comentou Thiago Camilo ao site da Stock Car.

Para garantir a primeira pole da temporada de 2017, Thiago Camilo contou com uma mudança de estratégia da equipe, que inverteu os motores dele com o de Galid Osman, seu companheiro de equipe, que está fora da disputa pela taça.

Thiago Camilo venceu a disputa contra Daniel Serra e garantiu a pole position neste sábado da etapa de Londrina (PR) da Stock Car. Os dois pilotos que também disputam a liderança do campeonato se alternaram com a melhor volta durante o Q3, mas o atual vice-líder da tabela de classificação levou a melhor.

Daniel Serra sofreu para chegar ao Q3. Nas duas baterias iniciais avançou na última posição. No entanto, quando valia a pole, o atual líder do campeonato cravou uma excelente volta logo no início. Thiago Camilo reagiu e anotou 1min11s258 para garantir a 15.ª pole da carreira na Stock Car.

O terceiro lugar no grid ficou com Felipe Fraga, atual campeão e que vem de duas vitórias consecutivas. Rubens Barrichello largará em quarto lugar, à frente de Valdeno Brito. A sexta colocação ficou com Marcos Gomes, seguido por Diego Nunes.

O oitavo mais rápido no classificatório foi Rafael Suzuki. A nona colocação pertence a Max Wilson e Gabriel Casagrande completou o Top 10. A largada para a primeira corrida da rodada dupla em Londrina está prevista para as 13 horas. A segunda prova será às 14h10.