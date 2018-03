Theo vence etapa e assume vice-liderança do Pé de Chumbo

Theo Pioli Trevisan foi o vencedor da segunda etapa da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo, que ocorreu neste sábado. Ele obteve 54 pontos e subiu para o segundo lugar da classificação da temporada, liderada por Felipe Santo André, o Tite. O evento aconteceu no Kartódromo San Marino, em Paulínia.

Theo venceu a primeira bateria e terminou em terceiro na segunda, o que garantiu a ele o melhor resultado geral na disputa deste fim de semana. “Pela primeira vez me encontro na disputa com os primeiros. E [a vitória] é um ânimo a mais para me dedicar para as outras etapas”, disse. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Campeão de 2017, Rafael Contatto ficou na segunda posição, com 53 pontos. Tite conquistou a mesma pontuação, mas encerrou sua participação em terceiro, pois teve pior desempenho que Rafael na primeira bateria. Marcel Torina e Giovanni Pamfílio completaram o pódio, ambos com 47 pontos.

Os três primeiros do dia também estão à frente dos demais na classificação da temporada. Tite é o líder, com 105 pontos, enquanto Theo e Rafael têm 99.

Na categoria Light, uma espécie de segunda divisão, os cinco pilotos que subiram ao pódio foram: André Gonçalves, com 44 pontos, William Saura, com 38, Mayckon Mota, com 32, Oswaldinho Nogueira, com 30, e Alexandre Bassora, com 27.

Araraquara

A terceira etapa da competição será no dia 21 de abril, em Araraquara. Ao todo, o campeonato conta com dez etapas. A última delas está marcada para 8 de dezembro, em Nova Odessa. Ao fim do circuito, haverá acesso para os dois primeiros colocados da Light e rebaixamento para os dois últimos da Pró, nome da principal categoria.