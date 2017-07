Stroll será substituto de Massa nos testes coletivos na Hungria

A Williams confirmou nesta segunda-feira que Felipe Massa vai ficar de fora dos testes coletivos da Fórmula 1 agendados para os próximos dois dias no Hungaroring. O brasileiro havia sido escalado para as atividades ao lado do italiano Luca Ghiotto, mas agora será substituído pelo canadense Lance Stroll.

No último fim de semana, Massa se ausentou do GP da Hungria por causa de um mal-estar. O brasileiro participou dos dois primeiros treinos livres da prova húngara, na sexta-feira, mas se sentiu mal e foi avaliado em um hospital, posteriormente sendo liberado para as atividades de sábado no Hungaroring.

Massa até esteve presente no terceiro treino livre, mas voltou a ser acometido pelo mal-estar, o que o levou a ficar fora da sessão de classificação e da corrida. O seu problema não foi detalhado, mas o brasileiro teria sentido uma labirintite de origem viral.