Shell segue com Átila e Zonta no grid para 2018

A equipe de Stock Car TMG Racing, de Americana, que em função de uma parceria se apresenta na atual temporada como Shell Racing, já traçou seus planos para o próximo ano na Stock Car. Para isso, decidiu renovar o contrato com os pilotos Átila Abreu e Ricardo Zonta e com a equipe chefiada pelo engenheiro e ex-piloto Thiago Meneghel. Foto: Victor Eleutério / Shell Racing

“É importante que todos tenham tranquilidade para o fim da atual temporada, e acreditamos que o bom trabalho realizado até aqui nos credencia para sermos protagonistas da Stock Car novamente em 2018. Para isso, vamos terminar 2017 fortes e temos objetivos ambiciosos, de brigar pelo segundo lugar no campeonato de equipes e levar o Átila Abreu até a prova final com chance de disputar o título de pilotos”, conta Vicente Sfeir, gerente de motorsport do time.

Após sete das 12 etapas do calendário, a Shell Racing acumula duas vitórias na Stock Car, uma com Zonta e outra com Átila. O sorocabano é terceiro no campeonato, com 167 pontos. Na disputa por equipes, o time situado em Americana aparece em terceiro nos pontos, com 249,

e está a apenas cinco da vice-liderança.