Serra supera Camilo e fatura pole na Corrida do Milhão

Serra assegurou a pole ao anotar o tempo de 1min18s538 no Q3, que contou ainda com Ricardo Maurício, Felipe Fraga, Marcos Gomes e Júlio Campos. Dois dos pilotos mais experientes da categoria, Rubens Barrichello e Cacá Bueno não conseguiram avançar à disputa final – Rubinho foi o vencedor da Corrida do Milhão em 2014.

Em grande fase, Serra já havia liderado um dos treinos livres da etapa, na sexta-feira. Neste sábado, foi o mais veloz nas três sessões da classificação. E justamente na última parte do treino superou Camilo, que lidera o campeonato e tem três vitórias na Corrida do Milhão. Ele vai largar em segundo lugar.

Em duelo apertado entre os dois melhores pilotos da temporada até agora, Daniel Serra levou a melhor sobre o líder Thiago Camilo neste sábado e faturou a pole position da Corrida do Milhão, em Curitiba. Com uma volta praticamente perfeita, Serra se colocou em boa vantagem para brigar pela vitória numa das etapas mais tradicionais da Stock Car, neste domingo. A já tradicional Corrida do Milhão será disputada neste domingo, com largada às 10h30, na capital paranaense.

Um dos pilotos da casa, Ricardo Zonta contava com a familiaridade do circuito curitibano para se dar bem neste sábado. Mas não obteve sucesso. O dono da vitória na Corrida do Milhão de 2013 (em prova realizada em Interlagos) vai largar somente na 12ª posição. “Tínhamos esperança no Q2 mas o meu carro apresentou uma falta de aderência muito grande e isso me prejudicou bastante”, disse o piloto, que não chegou ao Q3 do treino.

A disputa da prova, além de valer o chamativo prêmio em dinheiro, também deve trazer consequências para a disputa do campeonato. Camilo estará com a liderança em risco, por ter 126 pontos, contra 112 de Serra. Em terceiro lugar aparece Átila Abreu, com 110 pontos.