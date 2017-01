Sauber anuncia alemão Wehrlein e torna improvável a permanência de Nasr na F-1

A Sauber anunciou nesta segunda-feira a contratação do alemão Pascal Wehrlein para ser um dos seus pilotos na temporada 2017 da Fórmula 1, ficando com a vaga de Felipe Nasr na equipe suíça e praticamente inviabilizando a permanência do brasileiro no grid para o próximo campeonato.

Nasr competiu na Fórmula 1 nos últimos dois anos, sendo sempre piloto da Sauber. Agora, porém, perdendo o seu assento para Wehrlein, ele tem pouquíssimas opções para seguir na categoria. A principal delas seria competir pela Manor, que ainda não anunciou os seus pilotos para 2017 e pode nem fazer parte do grid por causa dos seus problemas financeiros.

LEIA TAMBÉM: Buemi vence segunda etapa da Fórmula E e abre 22 pontos de vantagem na liderança

Ainda há uma outra vaga disponível no grid, mas até pelo anúncio da contratação de Wehrlein pela Sauber, ela já tem seu franco favorito a assumi-la – com a aposentadoria do campeão Nico Rosberg, a Mercedes busca um substituto e ele deve ser o finlandês Valtteri Bottas, hoje na Williams. Caso isso se confirme, a equipe inglesa passaria a ter um assento disponível, sendo que o brasileiro Felipe Massa, que havia decidido se aposentar, deve recebê-lo.

Wehrlein possui estreita ligação com a Mercedes, o que o havia tornado candidato a assumir a vaga de Rosberg. Mas ele vai mesmo correr pela Sauber, após estrear na Fórmula 1 em 2016 pela Manor, tendo somado um ponto ao terminar o GP da Áustria na décima colocação.

Hoje com 22 anos, Wehrlein foi o mais jovem campeão da história da DTM, a principal categoria de carros de turismo do mundo, baseada na Alemanha, ao vencer o campeonato em 2015. Agora vai correr pela Sauber, tendo o sueco Marcus Ericsson como seu companheiro de equipe.

LEIA TAMBÉM: Após encerrar vínculo com Raonic, Moya vira novo técnico de Nadal

“Estamos muito satisfeitos em confirmar Pascal Wehrlein como nosso segundo piloto para o Mundial de Fórmula 1 de 2017. Pascal mostrou o seu talento ao longo de toda a sua carreira – em corridas de monopostos, assim como na DTM. No ano passado, em sua temporada de estreia na Fórmula 1, ele provou seu potencial ao marcar um ponto no GP da Áustria em Spielberg. Há mais por vir de Pascal, e queremos lhe dar a oportunidade de crescer ainda mais e a aprender no topo do automobilismo. Estou confiante que Marcus e Pascal vão formar uma combinação sólida para 2017”, disse Monisha Kaltenborn, chefe da equipe Sauber.

Através do comunicado oficial divulgado pela Sauber, Wehrlein celebrou o acerto e declarou que espera ajudar a equipe a pontuar com frequência em 2017. “Estou muito satisfeito por fazer parte da equipe Sauber para a próxima temporada da Fórmula 1. É um novo desafio em uma nova equipe, e estou realmente animado e ansioso para esta nova aventura. Nosso objetivo é nos estabelecermos no meio do pelotão e marcar pontos com frequência”, disse.

A temporada 2017 da Fórmula 1 vai ser aberta em 26 de março, quando será disputado o GP da Austrália, no circuito de Melbourne.