Ricciardo prevê diferença de meio segundo para Mercedes e Ferrari

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 não destacaram nenhum favorito para o título do Mundial deste ano. Mas apontaram novamente certa superioridade da Mercedes e da Ferrari. A Red Bull também foi bem, porém deve correr por fora na briga pela vitória no GP da Austrália, que vai abrir o campeonato, no domingo, em Melbourne.

Na avaliação do australiano Daniel Ricciardo, as três equipes devem exibir ritmo semelhante neste começo de temporada, com diferença de até meio segundo entre o trio. “Se eu pensar somente entre os três primeiros, adoraria dizer que ficaríamos todos num intervalo de meio segundo”, disse o piloto, que correrá em casa no domingo.

“Acho que esta é uma previsão um tanto conservadora, mas realista. Se tivermos seis carros dentro do intervalo de meio segundo, então estará boa a disputa”, declarou Ricciardo, que terá novamente a companhia do holandês Max Verstappen na Red Bull. Juntos, eles esperam ao menos andar no mesmo ritmo da Ferrari.

“Não sei exatamente onde estamos em comparação a Ferrari. Acho que estamos perto. Mas não saberia dizer se estamos um décimo mais rápido ou mais devagar que eles”, projetou o australiano.

Ricciardo, contudo, tenta manter a cautela antes da abertura do campeonato. Ele admite que a Mercedes foi discreta nas duas baterias de testes da pré-temporada, em Barcelona, e pode estar escondendo o jogo.

“A Mercedes manteve tudo um pouco encoberto durante os testes. Então eu não quero descartar a nossa equipe antes de começar o campeonato. Mas acredito que o ritmo real da Mercedes é superior ao da Ferrari e ao da Red Bull”, declarou o australiano.

A temporada 2018 da Fórmula 1 terá início nesta sexta-feira, com os dois primeiros treinos livres do GP da Austrália, marcado para domingo. Pelo horário de Brasília, a primeira sessão livre vai começar às 22 horas desta quinta-feira. E a segunda, às 2h, já na madrugada de sexta. A corrida vai começar às 2h10 do domingo.