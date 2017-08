Renault mantém dúvida sobre chance a Kubica na Fórmula 1 em 2018

Apesar do teste recente e da empolgação de Robert Kubica, a Renault evita projetar o retorno do piloto polonês à equipe para a temporada 2018 da Fórmula 1. Kubica é cotado para assumir o lugar do britânico Jolyon Palmer na equipe francesa para o próximo ano.

“Gostaríamos de ter Robert de volta, mas isso tem que fazer sentido. Isso pode ou não pode ser possível”, declarou Cyril Abiteboul, chefe de equipe e diretor da Renault.

O dirigente avisou que a decisão será técnica e não “emotiva”, apesar da forte conexão de Kubica com a equipe. “É algo que precisamos encarar de forma muito séria e tentar deixar a emoção do lado de fora. Não temos todas as respostas. Num mundo perfeito, teríamos que fazer mais testes.”