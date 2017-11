Promotor do GP do Brasil minimiza assalto à equipe Mercedes

O promotor do GP do Brasil de Fórmula 1, Tamas Rohonyi, lamentou o assalto e as tentativas de roubo a equipes da categoria durante o fim de semana da corrida em São Paulo. Mas minimizou os episódios de violência e criticou a forte repercussão que os casos ganharam no sábado e no domingo.

“Lamentamos o que aconteceu, foi muito desagradável. Mas isso não pode virar o assunto do GP”, disse Rohonyi ao Estado. “Vamos colocar isso dentro de um contexto. Alguém morreu? Não, ninguém morreu. Roubaram três laptops e quatro celulares.”

Rohonyi rebateu as críticas dos estrangeiros, principalmente de dirigentes das equipes, ao apontar o risco de atentados terroristas em eventos esportivos nos Estados Unidos e na Europa, onde são disputadas a maior parte das corridas do calendário da Fórmula 1.