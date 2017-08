Por falta de patrocínio, Artur Fortunato deixa de participar de competição

Foto: Fernanda Freixosa / Vicar

A falta de incentivo e patrocinadores deixou Artur Fortunato mais distante dos líderes da categoria F3-A, a principal da Fórmula 3 Brasil. O piloto de Americana não teve condições de viajar por conta própria para a quinta etapa da temporada, realizada em Santa Cruz do Sul (RS), neste fim de semana e viu seus principais rivais abrirem vantagem na luta pelo título.

A etapa na pista gaúcha parecia ser de hegemonia do líder Guilherme Samaia, mas mudou de panorama após um problema em seu carro ainda na primeira das duas corridas. O segundo colocado Giuliano Raucci aproveitou e venceu a primeira bateria. Na segunda corrida, Samaia chegou em primeiro. O resultado da quinta etapa diminuiu a diferença entre os dois pilotos no campeonato. Guilherme Samaia tem agora 132 pontos, contra 93 de Giuliano Raucci.

O americanense Artur Fortunato estacionou nos 37 pontos. Na categoria Academy, Igor Fraga foi soberano no fim de semana. Além de largar na frente, venceu as duas provas com tranquilidade e alcançou a liderança do campeonato, agora com 114 pontos e 21 de folga para o vice-líder, Marcel Coletta.